У Львові упіймали на хабарі податківця, який боровся з корупцією



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Фото: пресслужба ДБР

Посадовець вимагав у підприємця $2 тис.

У Львові затримали на хабарі працівника сектору з питань запобігання та виявлення корупції головного управління ДПС в Закарпатській області. Чиновник вимагав у підприємця $2 тис.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Чоловіка затримали безпосередньо під час отримання ним хабара. За попередньою інформацією, чиновник вимагав від підприємця $2 тис. За цю суму податківець обіцяв не створювати штучних проблем його бізнесу.

«26 травня 2020 року посадову особу затримано під час одержання другої частини неправомірної вигоди у розмірі $1 000 у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», - повідомили у ДБР.

Правоохоронці готуються вручити підозру затриманому, вирішується питання обрання запобіжного заходу та його відсторонення від займаної посади.

Податківцю-антикорупціонеру загрожує позбавлення волі від п’яти до 10 років з конфіскацією майна.