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    У Львові упіймали на хабарі податківця, який боровся з корупцією

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    У Львові упіймали на хабарі податківця, який боровся з корупцією
    Фото: пресслужба ДБР

    Посадовець вимагав у підприємця $2 тис.

    У Львові затримали на хабарі працівника сектору з питань запобігання та виявлення корупції головного управління ДПС в Закарпатській області. Чиновник вимагав у підприємця $2 тис.

    Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

    Чоловіка затримали безпосередньо під час отримання ним хабара. За попередньою інформацією, чиновник вимагав від підприємця $2 тис. За цю суму податківець обіцяв не створювати штучних проблем його бізнесу.

    «26 травня 2020 року посадову особу затримано під час одержання другої частини неправомірної вигоди у розмірі $1 000 у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», - повідомили у ДБР.

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    У Львові упіймали на хабарі податківця, який боровся з корупцією
    У Львові упіймали на хабарі податківця, який боровся з корупцією
    У Львові упіймали на хабарі податківця, який боровся з корупцією
    У Львові упіймали на хабарі податківця, який боровся з корупцією
    У Львові упіймали на хабарі податківця, який боровся з корупцією
    Фото: пресслужба ДБР

    Правоохоронці готуються вручити підозру затриманому, вирішується питання обрання запобіжного заходу та його відсторонення від займаної посади.

    Податківцю-антикорупціонеру загрожує позбавлення волі від п’яти до 10 років з конфіскацією майна.

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