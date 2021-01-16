Українці почали частіше брати авто в лізинг: які бренди популярні

Українці почали частіше брати авто в лізинг

На ринку відбулось зростання обсягів реєстрацій транспортних засобів лізинговими компаніями

Члени асоціації «Українське об'єднання лізингодавців» зареєстрували 13% від обсягу продажів легкових авто в Україні, що свідчить про зростання цього показника в порівнянні з минулим, непростим роком на цілі чотири пункти.

Про це йдеться у повідомленні асоціації.

Загалом членами Асоціації за минулий рік було зареєстровано 14 814 транспортних засобів. Грудень став піковим місяцем в 2020 році, протягом якого було зареєстровано 1 782 транспортних засобів.

За розрахунками Асоціації, на ринку відбулось зростання обсягів реєстрацій транспортних засобів лізинговими компаніями на 13% за вказаний період.

В березні-квітні 2020 року відбувся спад реєстрацій транспортних засобів лізинговими компаніями із подальшим відновленням в травні.

В третьому кварталі ринок лізингу автотранспорту пожвавився і зріс на 56% порівняно з другим кварталом, і на 15% порівняно з першим.

В четвертому кварталі ринок зафіксував своє відновлення подальшим приростом на рівні 1% порівняно з обсягами третього кварталу.

Топ-5 авто у лізинг

Найпопулярнішими легковими авто, що реєструвались в лізинг протягом усього минулого року були автомобілі марки Renault. Частка цієї марки склала 22%.

Toyota – 11%

Peugeot – 9%

Skoda – 6%

VW 5%.

Поза сегментом легкових авто, близько 11% реєстрацій транспортних засобів припало на вантажні автомобілі, а ще 7% – на легкі комерційні транспортні засоби. Решта сегментів мали частку, меншу за 5%.

Лізинг – це зручний спосіб придбання автомобіля, вигідна альтернатива кредитування для тих, кому терміново необхідно транспортний засіб без великих початкових вкладень.