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    Авто

    Українці почали частіше брати авто в лізинг: які бренди популярні

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    Українці почали частіше брати авто в лізинг - Українці почали частіше брати авто в лізинг: які бренди популярні
    Українці почали частіше брати авто в лізинг

    На ринку відбулось зростання обсягів реєстрацій транспортних засобів лізинговими компаніями

    Члени асоціації «Українське об'єднання лізингодавців» зареєстрували 13% від обсягу продажів легкових авто в Україні, що свідчить про зростання цього показника в порівнянні з минулим, непростим роком на цілі чотири пункти.

    Про це йдеться у повідомленні асоціації.

    Загалом членами Асоціації за минулий рік було зареєстровано 14 814 транспортних засобів. Грудень став піковим місяцем в 2020 році, протягом якого було зареєстровано 1 782 транспортних засобів.

    За розрахунками Асоціації, на ринку відбулось зростання обсягів реєстрацій транспортних засобів лізинговими компаніями на 13% за вказаний період.

    В березні-квітні 2020 року відбувся спад реєстрацій транспортних засобів лізинговими компаніями із подальшим відновленням в травні.

    В третьому кварталі ринок лізингу автотранспорту пожвавився і зріс на 56% порівняно з другим кварталом, і на 15% порівняно з першим.

    В четвертому кварталі ринок зафіксував своє відновлення подальшим приростом на рівні 1% порівняно з обсягами третього кварталу.

    Топ-5 авто у лізинг

    Найпопулярнішими легковими авто, що реєструвались в лізинг протягом усього минулого року були автомобілі марки Renault. Частка цієї марки склала 22%.

    Toyota – 11%
    Peugeot – 9%
    Skoda – 6%
    VW 5%.

    Поза сегментом легкових авто, близько 11% реєстрацій транспортних засобів припало на вантажні автомобілі, а ще 7% – на легкі комерційні транспортні засоби. Решта сегментів мали частку, меншу за 5%.

    Лізинг – це зручний спосіб придбання автомобіля, вигідна альтернатива кредитування для тих, кому терміново необхідно транспортний засіб без великих початкових вкладень.

    Теги: ринок рейтинг автомобіль
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