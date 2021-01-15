На Закарпатті волонтери врятували заблукалого туриста

Заблукалого туриста-львів'янина знайдено в районі полонини Струнга

На Закарпатті волонтери ввечері 15 січня знайшли заблукалого туриста-львів'янина. Його знайшли в районі полонини Струнга.

Про це повідомляє управління ДСНС в Закарпатській області.

Раніше повідомлялося, що рятувальники у Карпатах відучора, 14 січня, шукають молодого чоловіка на горі Піп Іван, що на Рахівщині.

«О 21:00 15 січня до Служби порятунку надійшла інформація про те, що туристами-волонтерами, які також допомагали у пошуках, заблукалого туриста-львів'янина знайдено в районі полонини Струнга», – йдеться у повідомленні.

Наразі турист знаходиться у безпечному місці, стан його здоров'я, за словами волонтерів, які його знайшли, задовільний.

«На зустріч волонтерам вирушили рятувальники на всюдиході, яким заблукалого буде доправлено до найближчого населеного пункту», – додали у ДСНС.

Уточнена інформація по пошуках заблукалого туриста О 21:00 15 січня до Служби порятунку надійшла інформація про те, що... Опубліковано Управління ДСНС України у Закарпатській області Пʼятниця, 15 січня 2021 р.

Раніше закарпатські рятувальники попереджали, що 14 січня в Карпатах очікується хуртовина, туристам радили не ходити у гори.