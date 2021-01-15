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    Події в Україні

    На Закарпатті волонтери врятували заблукалого туриста

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    На Закарпатті волонтери врятували заблукалого туриста - На Закарпатті волонтери врятували заблукалого туриста
    На Закарпатті волонтери врятували заблукалого туриста

    Заблукалого туриста-львів'янина знайдено в районі полонини Струнга

    На Закарпатті волонтери ввечері 15 січня знайшли заблукалого туриста-львів'янина. Його знайшли в районі полонини Струнга.

    Про це повідомляє управління ДСНС в Закарпатській області.

    Раніше повідомлялося, що рятувальники у Карпатах відучора, 14 січня, шукають молодого чоловіка на горі Піп Іван, що на Рахівщині. 

    «О 21:00 15 січня до Служби порятунку надійшла інформація про те, що туристами-волонтерами, які також допомагали у пошуках, заблукалого туриста-львів'янина знайдено в районі полонини Струнга», – йдеться у повідомленні.

    Наразі турист знаходиться у безпечному місці, стан його здоров'я, за словами волонтерів, які його знайшли, задовільний.

    «На зустріч волонтерам вирушили рятувальники на всюдиході, яким заблукалого буде доправлено до найближчого населеного пункту», – додали у ДСНС.

    Уточнена інформація по пошуках заблукалого туриста О 21:00 15 січня до Служби порятунку надійшла інформація про те, що...

    Опубліковано Управління ДСНС України у Закарпатській області Пʼятниця, 15 січня 2021 р.

    Раніше закарпатські рятувальники попереджали, що 14 січня в Карпатах очікується хуртовина, туристам радили не ходити у гори.

    Теги: ДСНС Закарпаття рятувальники Карпати (гори)
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