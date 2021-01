У Нью-Йорку автобус впав із 15-метрової висоти: є постраждалі

Водій автобуса у Нью-Йорку не впорався з керуванням, автобус врізався в огорожу й упав з естакади заввишки 50 футів (понад 15 м).

Про подію написало видання Newsweek.

Автобус проїжджав перехрестя швидкісної магістралі, жодні інші автомобілі в аварію не потрапили, повідомила поліція Нью-Йорка.

Найбільше постраждав водій автобуса – у нього травма щелепи, він перебуває у тяжкому, але стабільному стані. Окрім нього двоє людей дістали травми, безпечні для життя, шестеро осіб – легкі травми. Усіх постраждалих доправили в районну лікарню, повідомили в управління пожежної охорони Нью-Йорка.

FDNY units are on scene of a motor vehicle accident at University Ave and the Cross Bronx Expressway in the Bronx where a tandem bus has crashed through the barriers and is hanging off the overpass onto the roadway below. There are nine civilian injuries reported at this time. pic.twitter.com/00YQ897hhs