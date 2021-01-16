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    У світі

    У Нью-Йорку автобус впав із 15-метрової висоти: є постраждалі

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    У Нью-Йорку автобус впав із 15-метрової висоти - У Нью-Йорку автобус впав із 15-метрової висоти: є постраждалі
    У Нью-Йорку автобус впав із 15-метрової висоти

    Найбільше постраждав водій автобуса

    Водій автобуса у Нью-Йорку не впорався з керуванням, автобус врізався в огорожу й упав з естакади заввишки 50 футів (понад 15 м).

    Про подію написало видання Newsweek.

    Автобус проїжджав перехрестя швидкісної магістралі, жодні інші автомобілі в аварію не потрапили, повідомила поліція Нью-Йорка.

    Найбільше постраждав водій автобуса – у нього травма щелепи, він перебуває у тяжкому, але стабільному стані. Окрім нього двоє людей дістали травми, безпечні для життя, шестеро осіб – легкі травми. Усіх постраждалих доправили в районну лікарню, повідомили в управління пожежної охорони Нью-Йорка.

    В автобусі могли відмовити гальма або ж водій не зумів проїхати поворот, унаслідок чого автобус упав з естакади і повис над дорогою внизу, зазначає видання.

    На фото із соцмереж видно, як синій автобус розколовся на стику і його передня частина торкається дороги внизу.

    Теги: дороги водій Twitter поліція
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