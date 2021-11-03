«Чіпуватися не хочуть». На Закарпатті б’ють тривогу через низьку вакцинацію

Ще одна червона зона?

Незабаром Закарпатська область може перейти до «червоної» зони карантину через небажання людей вакцинуватися. Про це розповів в інтерв'ю «Главкому» голова Закарпатської обласної ради Олексій Петров.

Петров зазначив, що «червона» зона для області є великою загрозою, оскільки основний приплив грошей до місцевого бюджету становить саме туризм та бізнес.

«Раніше ж ми першими заходили до «червоної зони», бо кордони поруч не оперативно закривалися. Ще раз хотів наголосити, що Закарпаття і такі дві агломерації, як Ужгород та Мукачево, не мають великих підприємств. Це міста дрібного та середнього бізнесу. Тут розташовані об’єкти, що мають туристичний потенціал, – санаторії, оздоровчі центри. Звичайно, втратити це буде дуже болісно. На жаль, для нас це єдина перспективна галузь, що формує бюджет, і ми за неї боремося», – поділився Петров.

За словами Петрова, багато людей в області не хоче вакцинуватися, вірячи в міфи про «чіпування». План вакцинації МОЗ область виконала лише на половину.

«В області є дуже серйозна проблема з вакцинацією, зі свідомістю вакцинування. У нас десь 50% недовиконання плану вакцинування, який поставило Міністерство охорони здоров’я, через особливості менталітету. Закарпаття – мультирелігійний край. «Чіпуватися» не хочуть, хоча ми працюємо, зокрема, з представниками духовенства. На Закарпатті 60% сільського населення, яке традиційно дуже слабко вакцинується. Судячи з нинішньої динаміки, думаю, що Закарпаття увійде до «червоної зони», – розповів голова облради.