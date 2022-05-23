Через обстріли Донецька та Луганська області залишились без газу

Ворожими обстрілами пошкоджено магістральний газогін на Донбасі

У понеділок, 23 травня, внаслідок обстрілів пошкоджено магістральний газопровід, який транспортував газ до населених пунктів Донецької та Луганської областей. З 14:00 подача природного газу до цієї ділянки ГТС припинена. Про це повідомляє Оператор ГТС України.

«Наразі пошкоджена ділянка газопроводу локалізована, але виконання відновлюваних робіт та поновлення транспортування газу унеможливлене через активні бойові дії. Альтернативні варіанти транспортування газу в регіони відсутні через несанкціоноване втручання в роботу ГТС на території, окупованій російськими військами», – йдеться в повідомленні.

Оператор ГТС нагадує, що 11 травня окупанти перекрили крани у районі КС Новопсков на магістральному газогоні, що транспортував газ на територію Донецької та Луганської областей.

Наразі, задля безпеки споживачам Донецької та Луганської областей радять керуватись рекомендаціями регіональних операторів розподільних мереж.

«Співробітники Оператора ГТС України залишаються на території регіонів і знаходяться на постійному контакті з військовими та представниками військово-цивільних адміністрацій, щоб за найпершої нагоди розпочати відновлення пошкодженої газотранспортної інфраструктури», – йдеться в повідомленні компанії.

Раніше сьогодні стало відомо, що при спробі відрізати Луганщину від траси Лисичанськ – Бахмут росіяни пошкодили газопровід великого діаметру, газопостачання Донеччини під питанням.

10 травня внаслідок артилерійського удару російських військ був перебитий і розгерметизований магістральний газопровід у Сєвєродонецьку Луганської області.

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