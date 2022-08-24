На Запоріжжі невідомі підірвали авто гауляйтера Сушка
Внаслідок підриву автомобіля колаборант Сушко загинув
У Запорізькій області загинув гауляйтер Михайлівки Іван Сушко. Його атомобіль підірвали. Про це повідомив нардеп від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко.
«Так проходить День Незалежності, коли ти колаборант та гауляйтер», – йдеться в повідмоленні.
Цю інформацію також підтверджують рашистські ЗМІ з посиланням на окупаційну владу.
«У Запорізькій області внаслідок умисного підриву автомобіля загинув голова ВДА Михайлівки Іван Сушко», – повідомяє ТАСС.
Нагадаємо, на початку серпня невідомі підірвали автомобіль колаборанта, якого окупанти призначили так званим «начальником МРЕО».
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