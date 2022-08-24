На Запоріжжі невідомі підірвали авто гауляйтера Сушка

Внаслідок підриву автомобіля колаборант Сушко загинув

У Запорізькій області загинув гауляйтер Михайлівки Іван Сушко. Його атомобіль підірвали. Про це повідомив нардеп від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко.

«Так проходить День Незалежності, коли ти колаборант та гауляйтер», – йдеться в повідмоленні.

Цю інформацію також підтверджують рашистські ЗМІ з посиланням на окупаційну владу.

«У Запорізькій області внаслідок умисного підриву автомобіля загинув голова ВДА Михайлівки Іван Сушко», – повідомяє ТАСС.

Іван Сушко проживав у селищі Михайлівка. Йому було 40 років. У травні у своєму публічному зверненні він повідомив, що є виконуючим обов’язки «главы пгт Михайловка». Чоловік стверджував, що у найкоротший строк разом із окупаційною владою він зможе вирішити будь-яке проблемне питання місцевих мешканців. Для цього жителям Михайлівки потрібно лише звернутися до «общественной приемной», де представники новоствореної окупантами організації нададуть відповідну допомогу.

Нагадаємо, на початку серпня невідомі підірвали автомобіль колаборанта, якого окупанти призначили так званим «начальником МРЕО».