У Старобільську невідомі підірвали авто з «начальником МРЕО»

Колаборанту вдалось вибратися з машини і його доправили до лікарні

На Луганщині продовжують діяти сили спротиву. Невідомі підірвали автомобіль колаборанта, якого окупанти призначили так званим «начальником МРЕО». Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«Очікували (окупанти, – ред.) господарювати в Україні через три дні, однак вже майже півроку застрягли на Луганщині, нескореному Донбасі. Їх запевняли, що на них тут чекають. Хто? Десятки колаборантів, які тримаються за свої посади або мріяли про підвищення? Так і вони поступово гинуть, як от у Старобільську, де підірвали авто із так званим «начальником МРЕО», – йдеться в повідомленні.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що мова йде про Аскяра Лайшева. Водієві вдалося вибратися з машини і його доправили до лікарні.

Раніше повідомлялося, що у Мелітополі невідомі підірвали штаб «Єдиної Росії».

Після вибухів у центрі Мелітополя поблизу псевдомерії колаборанти намагаються виїхати з міста. Проте більшість спроб є невдалими, адже їх затримують працівники російських спецслужб.

А у Херсонській області почали падати високовольтні лінії передач, які ведуть від Запорізької атомної електростанції в окупований Крим.

Нагадаємо, триває 170-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Авіаційне угруповання ворога підтримує дії наземних угруповань із зосередженням основних зусиль на Донецькому напрямку.