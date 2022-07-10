На Харківщині гауляйтера підірвали разом із автівкою

Зрадник поплатився життям

У тимчасово окупованому селищі Великий Бурлук Харківської області підірвали місцевого гауляйтера Євгена Юнакова. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram.

«У Великому Бурлуці підірвали колаборанта-гауляйтера Євгенія Юнакова. Інформацію уточнюю. (Великий Бурлук – Харківська область. Дуже важливий залізничний вузол для російської армії», – написав Гончаренко.

Згодом він зауважив, що інформація достовірна.

«Інформація підтвердилась! Ура! Юнакова більше немає на нашій прекрасній землі. Згорів на роботі, як кажуть», – написав нардеп.

Нагадаємо, 6 липня Збройні сили України Українські на Харківщині у селищі Великий Бурлук знищили базу російських загарбників.

Також стало відомо, що росіяни кинули до в’язниці мера-зрадника з Куп’янська – Синєгубов.

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