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    Події в Україні

    На Харківщині гауляйтера підірвали разом із автівкою

    Селище наразі тимчасово в окупації - На Харківщині гауляйтера підірвали разом із автівкою
    Селище наразі тимчасово в окупації
    фото з відкритих джерел

    Зрадник поплатився життям

    У тимчасово окупованому селищі Великий Бурлук Харківської області підірвали місцевого гауляйтера Євгена Юнакова. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram.

    «У Великому Бурлуці підірвали колаборанта-гауляйтера Євгенія Юнакова. Інформацію уточнюю. (Великий Бурлук – Харківська область. Дуже важливий залізничний вузол для російської армії», – написав Гончаренко.

    Згодом він зауважив, що інформація достовірна.

    «Інформація підтвердилась! Ура! Юнакова більше немає на нашій прекрасній землі. Згорів на роботі, як кажуть», – написав нардеп.

    Нагадаємо, 6 липня Збройні сили України Українські на Харківщині у селищі Великий Бурлук знищили базу російських загарбників.

    Також стало відомо, що росіяни кинули до в’язниці мера-зрадника з Куп’янська – Синєгубов.

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    Теги: росія окупанти війна Олексій Гончаренко Україна Telegram окупація #stoprussia
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    На Харківщині гауляйтера підірвали разом із автівкою