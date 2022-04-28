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    Події в Україні

    Рашисти вдарили ракетами по Дніпропетровщині

    Росіяни&nbsp;влучили ракетою у покинуту промзону на Дніпропетровщині - Рашисти вдарили ракетами по Дніпропетровщині
    Росіяни влучили ракетою у покинуту промзону на Дніпропетровщині
    фото: Валентин Резніченко

    Орки поцілили в колишній завод у Синельниківському районі

    Зранку 28 квітня російські окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині та поцілили в колишній завод у Синельниківському районі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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    Рашисти вдарили ракетами по Дніпропетровщині
    Рашисти вдарили ракетами по Дніпропетровщині
    Рашисти вдарили ракетами по Дніпропетровщині

    «Там нічого не було. Орки успішно «демілітаризували» покинуту промислову зону», - написав він.

    Напередодні рашисти тричі за добу обстріляли область касетними боєприпасами.

    Вчора вранці над Дніпропетровщиною українські військові збили ракету російських окупантів. Уламки не зачепили мирних мешканців. Також окупанти вночі з артилерії зруйнували елеватор у Мар'янському на Дніпропетровщині.

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    Теги: росія окупанти війна військові Україна Дніпропетровщина Валентин Резніченко ракета окупація #stoprussia
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    Рашисти вдарили ракетами по Дніпропетровщині