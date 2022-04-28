Рашисти вдарили ракетами по Дніпропетровщині

Росіяни влучили ракетою у покинуту промзону на Дніпропетровщині

Орки поцілили в колишній завод у Синельниківському районі

Зранку 28 квітня російські окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині та поцілили в колишній завод у Синельниківському районі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Там нічого не було. Орки успішно «демілітаризували» покинуту промислову зону», - написав він.

Напередодні рашисти тричі за добу обстріляли область касетними боєприпасами.

Вчора вранці над Дніпропетровщиною українські військові збили ракету російських окупантів. Уламки не зачепили мирних мешканців. Також окупанти вночі з артилерії зруйнували елеватор у Мар'янському на Дніпропетровщині.

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