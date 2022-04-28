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    Події в Україні

    Сьогодні вирушать сім евакуаційних потягів

    Час відправлення поїздів може змінюватися - Сьогодні вирушать сім евакуаційних потягів
    Час відправлення поїздів може змінюватися
    фото: t.me/UkrzalInfo

    Більшість пасажирів рятуються з областей, де ведуться бої

    «Укрзалізниця» оприлюднила графік додаткових евакуаційних рейсів на 28 квітня. Про це повідомляється на сайті перевізника.

    Додаткові евакуаційні рейси на 28.04.2022

    • 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
    • 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
    • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
    • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
    • 4:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.
    • 11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород
    • 22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород

    Час відправлення може змінюватись. Інформація оновлюється щоденно.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» обмежує маршрут потягів на Одеському напрямку.

    Графік руху потягів змінився через обстріл рашистами мосту через Лиман.

    Нещодавно рашисти обстріляли п'ять залізничних станцій. Ворог завдає удару по залізниці на заході та в центрі України.

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    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Дніпро Львів Ужгород Україна окупація #stoprussia
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    Сьогодні вирушать сім евакуаційних потягів