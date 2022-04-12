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    Події в Україні

    На захоплених територіях окупанти катують і вбивають людей похилого віку

    Російські військові чинять звірства в Україні - На захоплених територіях окупанти катують і вбивають людей похилого віку
    Російські військові чинять звірства в Україні

    Люди похилого віку, які не можуть виїхати у безпечні регіони, змушені жити в окупації або в оточених містах

    Денісова взяла участь у 12-й сесії Робочої групи відкритого складу з питань старіння в межах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка розпочала свою роботу у штабквартирі ООН у Нью-Йорку.

    Упродовж сесії, яка триватиме до 14 квітня 2022 року, обговорюватимуться питання за двома напрямами «Внесок людей похилого віку в сталий розвиток» та «Економічна безпека».

    «Під час свого виступу наголосила, що через війну в Україні люди похилого віку, які не можуть виїхати у безпечні регіони, змушені жити в окупації або в оточених містах, де російські окупанти їх катують та вбивають», - повідомила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

    Як повідомлялося, за даними мера Маріуполя, від початку повномасштабної війни Росії проти України у місті загинули щонайменше 10 тисяч мирних жителів.

    Нагадаємо, у Запорізькій області окупанти масово викрадають людей.

    Також викрадених українських громадян розміщують у кримських СІЗО – Джемілєв.

    Як відомо, росіяни викрадають цивільних чоловіків та видають їх за військовополонених.

    Теги: росія окупанти війна Україна Людмила Денісова окупація #stoprussia
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    На захоплених територіях окупанти катують і вбивають людей похилого віку