На захоплених територіях окупанти катують і вбивають людей похилого віку

Люди похилого віку, які не можуть виїхати у безпечні регіони, змушені жити в окупації або в оточених містах

Денісова взяла участь у 12-й сесії Робочої групи відкритого складу з питань старіння в межах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка розпочала свою роботу у штабквартирі ООН у Нью-Йорку.

Упродовж сесії, яка триватиме до 14 квітня 2022 року, обговорюватимуться питання за двома напрямами «Внесок людей похилого віку в сталий розвиток» та «Економічна безпека».

«Під час свого виступу наголосила, що через війну в Україні люди похилого віку, які не можуть виїхати у безпечні регіони, змушені жити в окупації або в оточених містах, де російські окупанти їх катують та вбивають», - повідомила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялося, за даними мера Маріуполя, від початку повномасштабної війни Росії проти України у місті загинули щонайменше 10 тисяч мирних жителів.

Нагадаємо, у Запорізькій області окупанти масово викрадають людей.

Також викрадених українських громадян розміщують у кримських СІЗО – Джемілєв.

Як відомо, росіяни викрадають цивільних чоловіків та видають їх за військовополонених.