Нацгвардія назвала два популярні Telegram-канали, які є російськими проєктами

Канали «НачШтабу» та «Черговий ООС» активно рекламують російські чи проросійські ЗМІ та на білбордах

«Для введення в оману користувачів, канали представлені як україномовні, проте вони не є українськими», – зазначили у Нацгвардії

Telegram-канали «НачШтабу» та «Черговий ООС» не мають стосунку до Збройних сил України і є російськими проєктами. Про це заявили у Twitter Нацгвардії України.

«Телеграм-канали «НачШтабу» та «Черговий ООС» – це російські проєкти, які не мають жодного стосунку до Збройних сил України. Для введення в оману користувачів, ці канали представлені як україномовні, проте вони не є українськими», – зазначили у Нацгвардії.

Як додає видання Texty, Tеlegram-канал «НачШтабу» позиціонується як майданчик, де українські військовослужбовці можуть поділитися тим, що «наболіло». В обговореннях можуть спливати дані про місця дислокації військових частин, чисельність та склад підрозділів, стан техніки, озброєння тощо – а цією інформацією може скористатися ворог.

Канали «НачШтабу» та «Черговий ООС» активно рекламують російські чи проросійські ЗМІ та на білбордах. Один із бордів навіть розташований неподалік від Генштабу ЗСУ.

Раніше Служба безпеки України встановила, що популярні в Україні телеграм-канали «Легитимный» і «Резидент» працюють на Росію.

Також Київський районний суд Харкова ухвалив блокування Telegram-каналів, які раніше Служба безпеки України викрила на підривній діяльності.