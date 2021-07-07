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    Нацгвардія назвала два популярні Telegram-канали, які є російськими проєктами

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    Канали &laquo;НачШтабу&raquo; та &laquo;Черговий ООС&raquo; активно рекламують російські чи проросійські ЗМІ та на білбордах - Нацгвардія назвала два популярні Telegram-канали, які є російськими проєктами

    Канали «НачШтабу» та «Черговий ООС» активно рекламують російські чи проросійські ЗМІ та на білбордах

    Фото: Texty.org.ua

    «Для введення в оману користувачів, канали представлені як україномовні, проте вони не є українськими», – зазначили у Нацгвардії

    Telegram-канали «НачШтабу» та «Черговий ООС» не мають стосунку до Збройних сил України і є російськими проєктами. Про це заявили у Twitter Нацгвардії України.

    «Телеграм-канали «НачШтабу» та «Черговий ООС» – це російські проєкти, які не мають жодного стосунку до Збройних сил України. Для введення в оману користувачів, ці канали представлені як україномовні, проте вони не є українськими», – зазначили у Нацгвардії.

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    Як додає видання Texty, Tеlegram-канал «НачШтабу» позиціонується як майданчик, де українські військовослужбовці можуть поділитися тим, що «наболіло». В обговореннях можуть спливати дані про місця дислокації військових частин, чисельність та склад підрозділів, стан техніки, озброєння тощо – а цією інформацією може скористатися ворог.

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    Канали «НачШтабу» та «Черговий ООС» активно рекламують російські чи проросійські ЗМІ та на білбордах. Один із бордів навіть розташований неподалік від Генштабу ЗСУ.

    Раніше Служба безпеки України встановила, що популярні в Україні телеграм-канали «Легитимный» і «Резидент» працюють на Росію.

    Також Київський районний суд Харкова ухвалив блокування Telegram-каналів, які раніше Служба безпеки України викрила на підривній діяльності.

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    Теги: ЗСУ пропаганда Нацгвардія інтернет соціальні мережі дезінформація
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    Нацгвардія назвала два популярні Telegram-канали, які є російськими проєктами