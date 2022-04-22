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    Події в Україні

    Нацгвардійці показали, як їм вдалося збити ворожий «Алігатор» (відео)

    Від ворожого гелікоптера залишилося небагато - Нацгвардійці показали, як їм вдалося збити ворожий «Алігатор» (відео)
    Від ворожого гелікоптера залишилося небагато
    фото: Victor Fink/Facebook

    Військовослужбовці поцілили у вертоліт К-52 із ПЗРК

    Підрозділ Протиповітряної оборони Національної гвардії України, який виконує бойові завдання на території Запорізької області, 21 квітня збив ворожий гелікоптер.

    «Алігатор», який залетів на територію України, військовослужбовці поцілили з ПЗРК. Нацгвардійці оприлюднили відповідне відео.

    Ще один гелікоптер, побачивши збиття сусіднього вертольота, відстрілюючи теплові пастки намагався швидко покинути територію.

    Російський розвідувально- ударний вертоліт К-52 призначений для ураження броньованої техніки, живої сили та повітряних цілей на полі бою.

    Нагадаємо, у мережі оприлюднили фото знищеного гелікоптера. У ньому виявили незвичного пасажира.

    «Збитий сьогодні московітський гелікоптер Ка-52! Окрім пілота, загинув рядовий із позивним Щур», – ідеться у підписі до фото.

    Також у четвер, 21 квітня, в одному з районів виконання завдань підрозділом протиповітряної оборони 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України був знищений російський транспортно-бойовий вертоліт Мі-8 з ПЗРК Stinger.

    Згодом інший російський вертоліт, який намагався евакуювати можливо вцілілий екіпаж, був успішно знищений військовими з підрозділу морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ.

    Як повідомлялося, 21 квітня бійці ЗСУ ліквідували російський винищувач в районі міста Ізюм на Харківщині.

    Кілька днів тому українські військові знищили літак і чотири безпілотники окупантів.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна вертоліт військові Україна гелікоптер окупація #stoprussia
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    Нацгвардійці показали, як їм вдалося збити ворожий «Алігатор» (відео)