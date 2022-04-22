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    Події в Україні

    Угруповання «Схід» ліквідувало за добу до 130 окупантів

    Українські вояки ефективно знищують техніку рашистів - Угруповання «Схід» ліквідувало за добу до 130 окупантів
    Українські вояки ефективно знищують техніку рашистів
    фото з відкритих джерел

    Окрім цього, військові знищили чимало одиниць ворожої техніки

    Бійці оперативно-тактичного угруповання «Схід» за добу ліквідували до 130 російських окупантів. Окрім цього, військові знищили чимало одиниць ворожої техніки.

    Як ідеться на Facebook-сторінці угруповання, 22 квітня російські війська здійснили 3 атаки.

    «Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. В результаті чого було знищено склад з паливом та боєприпасами. Тривають бої», – сказано у повідомленні.

    Вороги втратили 3 танки, 3 БМП, 4 БТР, 1 бойову броньовану машину, 13 артилерійських тягачів та 2 безпілотники.

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    Теги: росія окупанти війна військові Україна окупація #stoprussia
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    Угруповання «Схід» ліквідувало за добу до 130 окупантів