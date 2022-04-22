Вкрасти унітаз та померти: Зеленський висміяв російських окупантів

Російські окупанти їдуть до нас, їдуть на війну, щоб вкрасти собі хоч щось, що нагадує нормальне життя, зазначив президент

Президент Володимир Зеленський висміяв російських окупантів, заявивши, що найбільша їхня мрія вкрасти унітаз і померти. Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

Глава держави зазначив, що територія, на якій Росії варто б попіклуватися про права російськомовних, – це сама Росія.

«Сьогодні з посиланням на російських військових була поширена новина про те, що начебто їхнім завданням зараз є встановлення контролю над півднем України та вихід до кордону Молдови. І нібито там, у Молдові, порушуються права російськомовних. Хоча, якщо бути чесним, то територія, на якій Росії варто б попіклуватися про права російськомовних, – це сама Росія. Де немає свободи слова, немає свободи вибору. Просто не існує права на іншу думку. Де процвітає бідність і де людське життя нічого не варте. Аж настільки, що вони їдуть до нас, їдуть на війну, щоб вкрасти собі хоч щось, що нагадує нормальне життя», – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що шокований від поведінки російських окупантів.

«Знаєте, як раніше говорили про найбільшу мрію: побачити Париж і померти. А від їхньої поведінки тепер просто шок. Бо їхня мрія тепер – вкрасти унітаз і померти. Що ж, це тільки підтверджує те, що я вже неодноразово говорив: російське вторгнення в Україну передбачалося тільки як початок, а далі вони хочуть захопити й інші країни», – підкреслив глава держави.

Як раніше повідомлялося, новоприбулі до лав російських військ замість вогневої підготовки вчаться мародерити. Вони грабують прямо на тренувальних базах РФ. Про це свідчить одна з перехоплених розмов окупантів Службою безпеки України.