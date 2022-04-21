Десантники знищили два вертольоти російських загарбників (відео)

Воїни-десантники разом з бойовими побратимами з морської піхоти збили ворожі вертольоти

У четвер, 21 квітня, в одному з районів виконання завдань підрозділом протиповітряної оборони 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України був знищений російський транспортно-бойовий вертоліт Мі-8 з ПЗРК Stinger. Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

На відео позначено червоною стрілкою місце падіння гвинтокрила окупантів.

Згодом інший російський вертоліт, який намагався евакуювати можливо вцілілий екіпаж, був успішно знищений військовими з підрозділу морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ.

Як повідомлялося, 21 квітня бійці ЗСУ ліквідували російський винищувач в районі міста Ізюм на Харківщині.

Кілька днів тому українські військові знищили літак і чотири безпілотники окупантів.