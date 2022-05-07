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    Події в Україні

    Начальник Полтавської військової адміністрації одружився

    Дмитро та Олександра вирішили ствоити родину - Начальник Полтавської військової адміністрації одружився
    Дмитро та Олександра вирішили ствоити родину
    фото: Дмитро Лунін|Telegram

    Дмитро Лунін вирішив не відкладати важливу подію на потім

    Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін 7 травня одружився. Світлину з торжества він виклав у своєму Telegram-каналі.

    «Життя продовжується... Ми сьогодні зі своєю коханою Олександрою стали однією з 2500 пар на Полтавщині, які одружилися з початку повномасштабного російського вторгнення», – підписав знімок Лунін.

    Обраниця Луніна Олександра була одягнена у білу сукню з вишивкою та тримала розкішний букет. А наречений обрав для церемонії чорну футболку і такого ж кольору байку.

    Лунін також порадив не відкладати кохання на потім.

    «Навпаки, в такі часи важких випробувань треба робити те, що важливо, і те, що є самим життям. Одружуйтеся, народжуйте дітей, просто живіть – і тільки так ми здолаємо всі ті жахи, які принесла війна. Так ми залишаємося людьми. І так ми переможемо війну в собі», – начальник ОВА.

    Раніше повідомлялосся, що боєць 35 бригади морської піхоти, який проходив службу на славнозвісному острові Зміїний, після полону повернувся у Харків та одружився.

    Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак показав весілля брата на блокпосту. До слова, влада дозволила реєструвати шлюби без присутності наречених з числа військовослужбовців.

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    Теги: Харків росія окупанти війна весілля Україна влада Андрій Єрмак окупація #stoprussia
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    Начальник Полтавської військової адміністрації одружився