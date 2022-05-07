Пам’ятник комсомольцям у Коростені знесли всупереч позиції влади (відео)

Радянський монумент було зведено ще в 1970-х роках

Місцева влада намагалася лише змінити назву монумента

Встановлений радянською владою пам’ятник «Комсомольцям 20-х років» демонтовано активістами на Житомирщмині. Як повідомляє Коростень.today, це сталося всупереч позиції міської влади.

Зазначається, що металевий монумент за проєктом скульптора А. Я. Футермана та архітектора О. А. Сидоренка було відкрито у 1973 році.

Після ухвалення закону про декомунізацію, повідомляє видання, місцева влада вирішила пам'ятник не зносити, а натомість перейменувала його на пам'ятник «Молодь Коростеня ХХ століття».

Таке рішення викликало нерозуміння в середовищі активістів. Міській владі було нагадували, що крім монументу комсомольцям, у місті залишалися пам’ятні знаки червоним богунцям і таращанцям, пам’ятники Щорсу та Островському тощо.

Повалення пам'ятника організувала громадська організація «Молодь Північного Краю», яка заявила, що громадськості довелося прибирати пам'ятник самостійно, оскільки місцева влада «чинила опір бажанню жителів міста і вигадувала дедалі нові та нові відмовки».

Нагадаємо, що колишня влада Комсомольська, не бажаючи зміни назви міста на Горішні Плавні, пропонувала розшифровувати його назву як «КОлектив Молодих СОціально МОтивованих Людей (Ь) Справжніх (Ь) Козаків».

Крім того, наразі киянам пропонується вибрати нові назви для станцій столичного метрополітену «Дружби народів», «Площа Льва Толстого», «Берестейська», «Мінська», «Героїв Дніпра».

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