Єрмак показав весілля брата на блокпосту (відео)

Молодята служать у теробороні, церемонію провів їхній командир

Денис, брат керівника Офісу президента Андрія Єрмака, одружився на блокпосту. Обраницею чоловіка стала дівчина на ім’я Ірина. Відео церемонії оприлюднив у своєму Telegram-каналі Андрій Єрмак.

«Через весь потік невимовного болю та жаху, прорвуться життя і любов. Мій брат Денис з першого дня війни пішов в тероборону, а сьогодні одружився на чудовій леді – теж з тероборони. На весіллі мене не було – вітатиму вже після нашої перемоги. З одруженням тебе, брате. Пишаюся тобою. Бережіть себе!», – написав Єрмак.

Одружував молодят їхній командир: «Покляніться перед строєм, що будете вірні і віддані один одному до самої смерті. І щоб ця смерть була од старості з купою дітей і онуків».

«Клянуся бути вірним Ірині, своїй нареченій, нашій частині і Україні», – сказав Денис.

Молодята також обмінялися обручками та поцілувалися під крики «Гірко!».

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив фотографії після наради у президента Володимира Зеленського та анонсував неприємності окупантам.

У четвер, 31 березня, українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області.

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