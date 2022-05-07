Рашисти атакували Одесу найновішими крилатими ракетами (фото)

У одеситів після ракетного удару повилітали шибки

У будинках людей вибило вікна, у небі над містом – густий дим

Ракетного удару по Одесі 7 травня завдали найновішими крилатими ракетами Х-101. Такі запускають зі стратегічних бомбардувальників із глибини російської території. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Він також показав наслідки ракетного удару. На знімку видно вибиту кватирку. А небо над Одесою заполонив густий чорний дим. Інформації щодо постраждалих немає.

Нагадаємо, повітряна тривога пролунала на території практично всієї України у суботу, 7 травня. У багатьох містах повідомляють про вибухи.

В Одесі відомо мінімум про чотири прильоти. Дуже чорний дим над містом. Швидше за все, є постраждалі.

Також сьогодні вночі на Донеччині у Бахмуті через нічний авіаобстріл російських загарбників загинула одна людина, але жертв може бути більше.

Окрім того, 7 травня окупанти нанесли ракетний удар чотирма крилатими ракетами по Одещині. Удар здійснювали літаки стратегічної авіації.