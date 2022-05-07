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    Рашисти атакували Одесу найновішими крилатими ракетами (фото)

    У одеситів після ракетного удару повилітали шибки - Рашисти атакували Одесу найновішими крилатими ракетами (фото)
    У одеситів після ракетного удару повилітали шибки
    фото: Олексій Гончаренко/Telegram

    У будинках людей вибило вікна, у небі над містом – густий дим

    Ракетного удару по Одесі 7 травня завдали найновішими крилатими ракетами Х-101. Такі запускають зі стратегічних бомбардувальників із глибини російської території. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

    Він також показав наслідки ракетного удару. На знімку видно вибиту кватирку. А небо над Одесою заполонив густий чорний дим. Інформації щодо постраждалих немає.

    Нагадаємо, повітряна тривога пролунала на території практично всієї України у суботу, 7 травня. У багатьох містах повідомляють про вибухи.

    В Одесі відомо мінімум про чотири прильоти. Дуже чорний дим над містом. Швидше за все, є постраждалі.

    Також сьогодні вночі на Донеччині у Бахмуті через нічний авіаобстріл російських загарбників загинула одна людина, але жертв може бути більше.

    Окрім того, 7 травня окупанти нанесли ракетний удар чотирма крилатими ракетами по Одещині. Удар здійснювали літаки стратегічної авіації.

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    Теги: росія окупанти депутат війна Олексій Гончаренко УДАР Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти атакували Одесу найновішими крилатими ракетами (фото)