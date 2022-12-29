Нічна атака «Шахедів» на Харків: ЗСУ збили понад десять дронів

Окупанти вчергове завдали удару по енергетичній інфраструктурі Харкова

У ніч на 29 грудня російські окупанти атакували Харків іранським дронами. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 29 грудня.

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Було завдано удару по енергетичній інфраструктурі Харкова.

Силам оборони вдалося збити 11 ворожих дронів.

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«Цієї ночі російські окупанти вчергове завдали удару по енергетичній інфраструктурі Харкова, застосувавши для цього 13 іранських БпЛА «Шахед-136». 11 цих дронів підрозділи Сил оборони України збили», – йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, 28 грудня увечері росіяни розпочали чергову атаку на Україну за допомогою іранських «дронів-камікадзе». У деяких областях оголосили повітряну тривогу.

Під час повітряної тривоги харків'яни бачили у південно-східній частині міста спалах та заграву.

Також у Дніпрі пролунало кілька вибухів. У місті працювала ППО.

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Раніше стало відомо, скільки ЗСУ збили ворожих дронів на Дніпропетровщині.