Повторна атака на аеродром Енгельс. Шоковані росіяни звинувачують владу у брехні

У місцевих пабліках росіяни розкритикували пояснення міноборони

У результаті вибухів, що прогриміли у ніч на 26 грудня на аеродромі в російському Енгельсі, загинули троє військовослужбовців. У міноборони РФ поспішили звинуватити Україну. Міноборони РФ заявило, що ППО збило український безпілотник під час підльоту до аеродрому «Енгельс».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Проте росіяни не дуже повірили у пояснення своє влади. У місцевих пабліках росіяни розкритикували пояснення міноборони. Зокрема росіяни не вірять, що безпілотники були збиті, адже є загиблі. Також обурюються, чому сили російського ППО не збили безпілотник ще на підльоті до аеродрому.

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня Telegram-канали повідомили про вибухи на російському аеродромі в Енгельсі. Саме на цьому аеродромі базуються літаки, які запускають ракети під час масових ударів по Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули три людини. Ще четверо було госпіталізовано.

Раніше повідомлялося, на аеродромі в Саратовській області зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.