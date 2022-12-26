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На аеродромі в Енгельсі пролунали потужні вибухи – ЗМІ (відео)

glavcom.ua
На аеродромі в Енгельсі пролунали потужні вибухи – ЗМІ (відео)
У місті чути звуки сирен
фото ілюстративне

У Росії знову неспокійна ніч

Вибухи пролунали на російському аеродромі «Енгельс», а згодом спрацювала сирена. Про це повідомляють російські Телеграм-канали.

«Бавовна» відбулась близько 1:00 за київським часом. Мережею вже ширяться кадри, на яких видно вибух та чути сирени.

Попередньо повідомляють, що на місце виїхали карети швидкої допомоги у супроводі підрозділів МНС РФ.

Саме на цьому аеродромі базуються літаки, які запускають ракети під час масових ударів по Україні.

Як повідомлялося, на аеродромі в Саратовській області зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували. 

Також у вівторок, 6 грудня, на світанку у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. Як повідомлялося, унаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач. Постраждалих немає.

До вдома у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що удари по двох російських стратегічних авіабазах, яких, ймовірно, 5 грудня завдали українські війська, продемонстрували здатність України зірвати кампанію ударів Росії по українській інфраструктурі

Читайте також: The Guardian: Удари по російських авіабазах – Київ продовжує дивувати
Теги: росія вибух війна

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