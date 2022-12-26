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Вибухи на аеродромі в Енгельсі: є загиблі, але влада все заперечує (відео)

glavcom.ua
Вибухи на аеродромі в Енгельсі: є загиблі, але влада все заперечує (відео)
Після вибухів у районі аеродрому зайнялася пожежа
фото: скріншот із відео

Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 кв. м

Співробітники російських силових відомств перевіряють дані про події на військових об'єктах в Енгельсі Саратовської області після появи в Telegram-каналах інформації про вибухи на аеродромі. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Telegram-канал Baza повідомляє, що на аеродромі в Енгельсі прогриміли вибухи, у місті лунала сирена повітряної тривоги.

Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули 3 людини. Ще четверо було госпіталізовано.

Проте, губернатор Саратівської області Роман Бусаргін стверджує, що надзвичайних подій на цивільних об'єктах у місті не було, і назвав інформацію про евакуацію з міста нахабною брехнею. «Жодної загрози для мешканців абсолютно немає. Усі історії про евакуацію з міста - нахабна брехня, створена далеко за межами країни. Об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали. Відомості про подію на військовому об'єкті перевіряють силові структури», – написав він у Telegram.

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня Telegram-канали повідомили про вибухи на російському аеродромі в Енгельсі.

Саме на цьому аеродромі базуються літаки, які запускають ракети під час масових ударів по Україні.

Зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували. 

Також 6 грудня на світанку у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. Як повідомлялося, унаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач. Постраждалих немає.

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що удари по двох російських стратегічних авіабазах 5 грудня продемонстрували здатність України зірвати кампанію ударів Росії по українській інфраструктурі

Читайте також: The Guardian: Удари по російських авіабазах – Київ продовжує дивувати
Теги: вибух аеродром росія

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