Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Над Антонівським мостом замайорів прапор України (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Над Антонівським мостом замайорів прапор України (відео)
фото: кадр відео

Більшість прольотів мосту перед відступом ворог знищив

Українські військовослужбовці повісили прапор України на вщент зруйнованому окупантами Антонівському мосту. Відповідну інформацію повідомила Херсонська міська рада.

Прапор України закріпили на конструкції мосту, яка вціліла після підриву російськими окупантами.

«Треба любуватись за тих хлопців (про військовослужбовців ЗСУ – ред.), які цього моменту не дочекались»,
– сказав військовий.

Відомо, що половина Антонівського мосту знищена.

Нагадаємо, раніше Арестович розповів, як обвалився Антонівський міст. За його словами, обвалення Антонівського мосту у п'ятницю, 11 листопада, трапилось внаслідок влучання ракети Himars. Вона вдарила по колоні з боєприпасами, які рухались по ньому. 

Також він озвучив ще одну версію. Ракета Himars потрапила в ту вибухівку, яка була закладена, щоб підірвати міст, коли всі росіяни перейдуть на інший берег.

Також CNN повідомляв, що російські війська під час відступу зруйнували щонайменше сім мостів у Херсонській області.

11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення. 

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км.

Теги: звільнення Міноборони Херсон росіяни прапор відео ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Антонівський міст остаточно зруйновано
Зруйнований Антонівський міст зафільмували з дрона (відео)
Сьогодні, 08:36
Антонівській міст обвалився через влучання ракети Himars
Арестович розповів, як обвалився Антонівський міст
Вчора, 00:21
Міст вщент розтрощений, впали кілька секцій
Антонівський міст зруйнований (фото, відео) 
11 листопада, 11:04

Події в Україні

Деокупація Херсона: місцева влада терміново звернулася до містян (відео)
Деокупація Херсона: місцева влада терміново звернулася до містян (відео)
Окупанти вдарили ракетами по Кураховому
Окупанти вдарили ракетами по Кураховому
Вдале полювання: 20-річний десантник «приземлив» російський безпілотник
Вдале полювання: 20-річний десантник «приземлив» російський безпілотник
Над Антонівським мостом замайорів прапор України (відео)
Над Антонівським мостом замайорів прапор України (відео)
В окупованому Скадовську пролунали гучні вибухи
В окупованому Скадовську пролунали гучні вибухи
Піротехніки знешкодили ракету, яка впала в житловому кварталі Запоріжжя (фото)
Піротехніки знешкодили ракету, яка впала в житловому кварталі Запоріжжя (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
299K
Зеленська під час спільного інтерв’ю красномовно глянула на чоловіка і розважила мережу (відео)
124K
Духівник Путіна заявив про необхідність укласти мир із Україною
95K
У Черкасах пролунали вибухи
71K
Дугін, який учора закликав убити Путіна, раптово передумав
27K
ISW пояснив, як втеча окупантів з Херсона вплинула на довіру росіян до Путіна
25K
Сунак готує на саміт G20 гучну заяву про злочини режиму Путіна

Новини

ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
11 листопада, 11:44
П'ять хороших новин 10 листопада
10 листопада, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
10 листопада, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
9 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту