Над Антонівським мостом замайорів прапор України (відео)

Більшість прольотів мосту перед відступом ворог знищив

Українські військовослужбовці повісили прапор України на вщент зруйнованому окупантами Антонівському мосту. Відповідну інформацію повідомила Херсонська міська рада.

Прапор України закріпили на конструкції мосту, яка вціліла після підриву російськими окупантами.

«Треба любуватись за тих хлопців (про військовослужбовців ЗСУ – ред.), які цього моменту не дочекались»,

– сказав військовий.

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Відомо, що половина Антонівського мосту знищена.

Нагадаємо, раніше Арестович розповів, як обвалився Антонівський міст. За його словами, обвалення Антонівського мосту у п'ятницю, 11 листопада, трапилось внаслідок влучання ракети Himars. Вона вдарила по колоні з боєприпасами, які рухались по ньому.

Також він озвучив ще одну версію. Ракета Himars потрапила в ту вибухівку, яка була закладена, щоб підірвати міст, коли всі росіяни перейдуть на інший берег.

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Також CNN повідомляв, що російські війська під час відступу зруйнували щонайменше сім мостів у Херсонській області.

11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км.