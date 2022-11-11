Антонівський міст зруйнований (фото, відео) 

Окупанти заявляють про підрив шляхопроводу

Кремлівські пропагандисти стверджують, що російські військові підірвали Антонівський міст на Херсонщині, коли тікали з міста. Про це свідчать фото та відео, оприлюднені рашистами. Пропагандисти заявляють, що внаслідок вибуху міст зруйнований вщент.

Слід зазначити, що внаслідок вогневого контролю ЗСУ міст вже тривалий час не був придатний для переправи.

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Російські пропагандисти заявили, що їхній тимчасовий міст із барж також критично пошкоджений.

Речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону прокоментувала інформацію про вибухи на Антонівському мосту. Вона наголосила, що ЗСУ не можуть розкривати деталі військової операції.

Тим часом напередодні повідомлялося, що окупанти тікають із Херсона пішки та човнами.

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Нагадаємо, у тимчасово окупованому Херсоні партизани в центрі міста підняли український прапор. Фото стягу з'явилося в соцмережах. Тим часом у місті немає комунікацій: світла, води та опалення, тільки газ. Як відомо, вночі, 11 листопада, у Херсоні прогриміли вибухи.

До слова, за кожним так званим «жестом доброї волі» противника стоять колосальні зусилля наших військ. Так само, як ворог відходив з Києва та Харківщини, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід із Херсону – це результат наших активних дій.