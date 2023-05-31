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Над Україною летять супутники Ілона Маска (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Над Україною летять супутники Ілона Маска (відео)
На відео потрапив момент прольоту супутників Маска над Україною
фото: скриншот відео

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як летять супутники Маска

Просто зараз, ввечері 31 травня, у небі над Україною пролітають супутники Ілона Маска.

У соціальних мережах уже ширяться відео цього видовища. 

Користувачі в коментарях зазначають, що супутники було видно, зокрема, у Житомирській, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій, Закарпатській областях та над Києвом.

Нагадаємо, аерокосмічна космічна компанія Ілона Маска SpaceX здійснила успішний запуск ракети-носія Falcon 9, яка вивела на навколоземну орбіту 51 супутник мобільного інтернету Starlink.

Перед цим SpaceX запустила ракету Falcon 9 із 21 супутником другого покоління Starlink 19 квітня.

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Теги: SpaceX космос Ілон Маск

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