Китай успішно випробував новітній безпілотний космічний апарат. У чому його особливість

Експерти вважають, що китайський багаторазовий безпілотний корабель, ймовірно, буде схожий за розміром і дизайном на X-37B ВПС США

Безпілотні кораблі можуть обійтися дешевше, ними простіше управляти, і запускати їх у космос. Припускають, що технологія може допомогти Китаю збирати розвіддані

Китайський безпілотний космічний апарат успішно повернувся на Землю після того, як провів 276 днів на орбіті планети. Про це повідомило видання South China Morning Post. Унікальність саме цього новітнього апарату у тому, що він багаторазового використання, що значно здешевить процедуру зупуску і обслуговування.

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Дев'ятимісячну подорож секретного космічного корабля на орбіті та повернення «за розкладом» китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація, найбільший національний підрядник космічної оборони, назвала «повним успіхом», заявивши, що вона «знаменує важливий прорив» у дослідженні Китаєм цієї технології. Космічні апарати багаторазового використання «забезпечать більш зручний і економічно ефективний спосіб мирного використання космосу», – заявили в компанії.

У вересні 2020 року під час перших випробувань цей апарат пробув на орбіті лише дві доби. Однак, зазначає видання, про технічні характеристики новинки відомо дуже мало. Низка експертів вважає, що за габаритами та дизайном він може нагадувати американський орбітальний апарат Boeing X-37, який має довжину 9 м, висоту – 3 м, а масу – близько 5 тонн.

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Також деякі спостерігачі вважають, що новітній китайський апарат зможе стати ще одним засобом для збору розвідданих та стеження.

South China Morning Post нагадує, що КНР та США ведуть суперництво у створенні безпілотного багаторазового космічного апарату невеликих розмірів із 2011 року, коли американці згорнули програму багаторазового транспортного космічного корабля Space Shuttle. При цьому безпілотні кораблі з фінансової точки зору можуть обійтися дешевше, зокрема через відсутність на них засобів життєзабезпечення; ними простіше управляти, і запускати їх у космос стане реальним на менших ракетах-носіях. Такі апарати зможуть використовувати для військової розвідки, виведення супутників та озброєнь на орбіту.

У той же час, як пише видання, цим апаратам потрібний буде потужніший захист від опору зовнішнього середовища при вході в атмосферу та під час повернення на Землю. Також знадобляться безвідмовні системи посадки та енергоживлення, можливість точно регулювати їхню траєкторію руху та орієнтацію у просторі, надійний захист від сонячної радіації тощо.

Нагадаємо, китайський бойовий безпілотник облетів Тайвань. Проліт відбувся 27 квітня, безпілотник Китаю спочатку пересік протоку Баші, піднявся на схід від Тайваня і повернувся до узбережжя КНР. Крім цього, за добу в зону дії тайваньського ППО увійшло 19 китайських літаків. Зазначається, що згідно до повідомлень китайських державних ЗМІ, ТВ-001 здатен виконувати польоти на великій висоті та на дальні дистанції.

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