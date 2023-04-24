Віртуальна експедиція на орбіту Землі: NASA показало захопливе відео
Космічне агентство пропонує відчути себе космонавтами
Космічне агентство NASA опублікувало відео, на якому видно обертання Міжнародної космічної станції навколо Землі.
Ролик має високу якість і триває майже годину, а на тлі звучить спокійна музика.
NASA зазначило, що кадри зняті під час двох експедицій Міжнародної космічної станції між березнем 2022 і 2023 років на висоті понад 400 кілометрів над Землею.
«Відео дозволить віртуально побувати на орбіті Землі та відчути себе членом космічної місії», – зазначила компанія.
Нагадаємо, що 4G-мережа від компанії Nokia буде використовуватися в межах місії NASA Artemis-1, метою якої стане відправка людей на поверхню Місяця вперше з 1972 року.
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