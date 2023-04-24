Віртуальна експедиція на орбіту Землі: NASA показало захопливе відео

Тепер кожен охочий може здійснити віртуальну подорож на орбіту Землі

Космічне агентство пропонує відчути себе космонавтами

Космічне агентство NASA опублікувало відео, на якому видно обертання Міжнародної космічної станції навколо Землі.

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Ролик має високу якість і триває майже годину, а на тлі звучить спокійна музика.

NASA зазначило, що кадри зняті під час двох експедицій Міжнародної космічної станції між березнем 2022 і 2023 років на висоті понад 400 кілометрів над Землею.

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«Відео дозволить віртуально побувати на орбіті Землі та відчути себе членом космічної місії», – зазначила компанія.

Нагадаємо, що 4G-мережа від компанії Nokia буде використовуватися в межах місії NASA Artemis-1, метою якої стане відправка людей на поверхню Місяця вперше з 1972 року.