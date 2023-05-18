Космос може спати спокійно: користувачі соцмереж кумедно відреагували на заяву РФ

РФ готова до співпраці з Угандою у створенні супутників та розвитку відповідної інфраструктури

Росія та Уганда домовилися про нерозміщення зброї у космосі

Міністри закордонних справ Росія і Уганда підписали заяву про нерозміщення першими зброї у космосі. Про це повідомили росЗМІ.

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Як наголосили в російському відомстві, до ініціативи вже приєдналися 33 держави, з них сім – африканські.

«Завдання недопущення розміщення зброї в космосі давно вже набуло своєї актуальності. Ми разом з Китайською народною республікою виступаємо за узгодження договору про запобігання перегонам озброєнь у космосі. І в цьому ж руслі йде наша ініціатива про домовленість у рамках ООН», – заявив Лавров.

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Також йшлося, що РФ готова до співпраці з Угандою у створенні супутників та розвитку відповідної інфраструктури.

На новину бурхливо відреагували користувачі соцмереж.

«Відразу видно у кого настільна книга «Як керувати Всесвітом, не привертаючи уваги санітарів», – Микола Жукоцький. «Інопланетяни можуть спати спокійно. Рускій мір не пройде», – написав Stanislav Feb.

«Ну, тепер у рукаві Персея буде абсолютно спокійно», – прокоментував Nikolay Kovtun.

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Дописувачі дивуються, чому ж раніше не було цієї угоди, деякі радіють за Уганду.

«І як світ досі існував без цієї угоди», – відреагувала Наталія Маркова.

«Мда ...... Який там борщ, коли на кухні такі справи!» – написала Тетяна Лисакова.

«Щиро радий за Уганду», – Сергій Уткін.

David Gendelman навіть поділився цікавою історією та світлиною про буцімто угандійського винахідника, який обов'язково порушить цей договір.

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«Угандійський винахідник Анатолій Кіїнза, який сім разів сидів у в'язниці за спроби провести випробування власноруч створеної ракети, безсумнівно порушить цей договір», – відреагував користувач. фото: David Gendelman

До слова, раніше повідомлялося, що Зімбабве буде співпрацювати з Росією у створенні і запуску малих космічних апаратів.