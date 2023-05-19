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Петро Шуклінов Журналіст

Ілон Маск зганьбився випадом проти Сороса. І ось чому

glavcom.ua
Ілон Маск
фото з відкритих джерел

Більшість режимів полюбляє «свій особливий шлях», а не демократію

Остання заява Маска про Сороса – це вже за межею. Катастрофа, наспраді. Бо є теорії змов. Є російська пропаганда. А є ось це – звичайний, примітивний антисемітизм. Постріл з минулого.

Людина, яка безкоштовно навчає людство, хоче його загибелі. Це логічно.

Людина, яка рятує свободу слова в десятках країн (де олігархи роблять з журналістів підставки під мікрофони), хоче загибелі людства. Авжеж.

Звісно, людина, що витратила життя на війну з людожерами-диктаторами, хоче загибелі людства. Немає сумнівів. Все так і є.

Наш головний ворог, друзі, ми самі. Інфантильна поведінка людства веде світ в прірву. Породжує путіних, кім чен инів, лукашенків. І не породжує соросів! Бо де вони?

Сороси – це антидот від неправильних шляхів. Вони створюються через біль і судоми суспільства. Ми не вміємо таких створювати. Не вміємо виховувати. Не створюємо мислителів, які кажуть правду. Бо нам хочеться легко і швидко. А ці жахливі люди кажуть, що легких шляхів немає, а розвиток можливий лише через освіту.

Нам потрібні сотні соросів, щоб зупинити власну недолугість. Нам потрібні мільярдери, які знають, що таке відповідальність за людство, а не за яхти, маєтки та своїх дітей-наркоманів. Нам потрібні люди, що віддають, а не забирають. Бо це і є сенс життя людини розумної, яка вже поїла, вдяглась і хоча б раз завітала в театр.

А потім буде світ без Сороса. Досить скоро він помре. Залишиться світ, де всім начхати. Де заправляють безідейні маніпулятори, мета яких – урвати для себе, а не залишити великий спадок для всього людства. Залишаться декілька розумних людей без можливостей. Залишиться спадок Сороса. Але вже не буде головного – рушія, стержня, некомфортної одиниці, яка задає питання і вимагає відповіді вірної, а не зручної.

Мене це шокує. Найкращі з нас поширюють теорії змов в часи, коли не треба ніяких теорій змов, щоб підтвердити очевидне – прямо тут і зараз по всьому світу диктатори знищують людей, роблять це фізично. Знищують людей. Хіба це не проблема? Не проблема, що Талібан вирізає жінок просто за те, що жінки хочуть мати освіту? Не проблема, що в Росії знищують людей, які проти війни, кидають дітей в дитячі будинки за антивійськові малюнки?

Про це Маск не хоче написати. Чомусь ніяк не знайде часу. Бо це не цікаво «народу». Цікава теорія про жахливого Сороса, який хоче знищити людство, та ось ніяк йому не вдається, бо існують такі чудові люди, як Маск.

Кого знищив Сорос, крім людожерських диктаторських режимів? Скільки жінок вбив? Скільки чоловіків стратив? Кого знищив Сорос, надаючи змогу тисячам людей отримати освіту? Наведіть приклад жахливих жертв Сороса, що це за люди, які постраждали від нього? Хоч одну людину. І додайте, чому завжди в цьому списку потвор лише самі покидьки?

Більшість режимів полюбляє «свій особливий шлях», а не демократію. Але про екологію, медицину та загальну освіту для всіх думають саме демократії, а не диктатури. Думають сороси, а не олігархи. В Україні олігархи завжди хотіли тупе малограмотне бидло, а не вільних громадян. А чому? Чому ж так? Чому тим, хто нагорі, так муляє розумне громадянське суспільство, яке задає питання, а не мовчки хлібає? І ще спитайте в Китаю, що він думає про викиди в атмосферу…

Коли найкращі з нас виявляються найгіршими з нас, це наводить на думки, що людство ще не виходило свої 40 років пустелі. Бо цей один твіт Маска – це катастрофа. Більшість проковтне, підтримає, понесе по трубах. Бо це так модно – призначати винних. Проте знову головний винний – єврей. Дивно? Не дивно.

Бо ми все ще в темряві. Ми все ще в пустелі невігластва. І скоро нікому в цій темряві буде навіть свіяку запалити.

Дякую, пане Джордже, що досі тримаєте вогник освіти. Скоро він згасне. Скоро ви станете головним опудалом більшості (раз на кілька років цикл повторюється). І нікому буде сказати: яка ж це довбана хєрня, друзі, яка це хєрня ця ваша теорія змови проти такого чудового людства, де люди їдять людей і вбачають за краще про це не говорити.

Хочеться вірити, що колись соросів стане більше і хоча б хтось почне до них дослухатись. Бо якщо є хоча б один – є сенс вважати, що може бути і більше. Дуже хочеться вірити. В першу чергу, що ми заслуговуємо на краще суспільство, ніж маємо. На іншу Землю та інше життя. Якщо не зараз, то колись потім.

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Теги: пропаганда Джордж Сорос Ілон Маск

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