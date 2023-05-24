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Австронавти стверджують, що на Сонці з'явилася гігантська пляма

Наталія Порощук
glavcom.ua
Австронавти стверджують, що на Сонці з'явилася гігантська пляма
Сонячна пляма отримала позначення  AR3310
фото: SDO/NASA

Пляма настільки велика, що її можна побачити неозброєним оком

На Сонці з'явилася пляма, яка в чотири рази більша за Землю. Про це повідомляє Science Alert.

Пляма настільки велика, що, за словами астрономів, її можна побачити неозброєним оком – за умови, що у вас є відповідне обладнання для захисту очей. Південнокорейський астроном Бум-Сук Йом порадив астрономам-любителям використовувати захисні окуляри, які блокують 100 відсотків УФ- та інфрачервоних променів Сонця, щоб захистити очі.

«Гігантська сонячна пляма перетинає диск Сонця, і я міг чітко побачити це за допомогою сонячних окулярів. Ви повинні використовувати окуляри для затемнення або сонячні фільтри, щоб захистити свої очі», – зазначив Йом.

Сонячна пляма отримала позначення  AR3310. Коли вона була звернена у бік Землі, то випустила потужний спалах. Вчені підрахували, що ймовірність того, що пляма стане джерелом спалаху класу Х, поки що звернена до нас, у 20%.

Пляму видно неозброєним оком
Пляму видно неозброєним оком
фото: Solar Dynamics Observatory

Зазначимо, що у понеділок спостерігачі в Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Пенсільванії та Небрасці змогли сфотографувати сонячні плями без жодних окулярів, оскільки дим від лісових пожеж став природним фільтром для заходу Сонця.

Нагадаємо, геомагнітна буря розпочалася на Землі 23 травня і, за прогнозами, триватиме кілька днів. 

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Теги: сонячні бурі астроном космос Сонце

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