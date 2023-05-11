SpaceX вивела на орбіту ще 51 супутник Starlink (відео)

Запуск здійснили в середу (за київським часом – увечері) із космодрому 4 East (SLC-4E) на базі космічних сил Ванденберг у Каліфорнії (США)

Аерокосмічна космічна компанія Ілона Маска SpaceX здійснила успішний запуск ракети-носія Falcon 9, яка вивела на навколоземну орбіту 51 супутник мобільного інтернету Starlink. Про це повідомляє офіційний сайт SpaceX.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що це третій запуск та посадка ракети-носія першого ступеня Falcon 9, що раніше запускало Агентство космічного розвитку Транш 0, а тепер дві місії Starlink.

У твіттері представники SpaceX додають, що з кожним запуском супутників їм вдається додати до сузір'я пропускну здатність більше Тбіт/с, що і дозволяє продовжувати покращувати покриття та підключати більше людей по всьому світу до високошвидкісного інтернету з космосу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У компанії показали, як після запуску ракети перший ступінь Falcon 9 приземлився на дрон-корабель.

Перед цим SpaceX запустила ракету Falcon 9 із 21 супутником другого покоління Starlink 19 квітня.