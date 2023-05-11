SpaceX вивела на орбіту ще 51 супутник Starlink (відео)
Запуск здійснили в середу (за київським часом – увечері) із космодрому 4 East (SLC-4E) на базі космічних сил Ванденберг у Каліфорнії (США)
Аерокосмічна космічна компанія Ілона Маска SpaceX здійснила успішний запуск ракети-носія Falcon 9, яка вивела на навколоземну орбіту 51 супутник мобільного інтернету Starlink. Про це повідомляє офіційний сайт SpaceX.
Зазначається, що це третій запуск та посадка ракети-носія першого ступеня Falcon 9, що раніше запускало Агентство космічного розвитку Транш 0, а тепер дві місії Starlink.
У твіттері представники SpaceX додають, що з кожним запуском супутників їм вдається додати до сузір'я пропускну здатність більше Тбіт/с, що і дозволяє продовжувати покращувати покриття та підключати більше людей по всьому світу до високошвидкісного інтернету з космосу.
У компанії показали, як після запуску ракети перший ступінь Falcon 9 приземлився на дрон-корабель.
Перед цим SpaceX запустила ракету Falcon 9 із 21 супутником другого покоління Starlink 19 квітня.
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