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    Події в Україні

    Поліцейські на Миколая здійснили заповітну мрію хлопчиків (фото, відео)

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    Поліцейські не могли пройти проігнорувати таке щире прохання дитини - Поліцейські на Миколая здійснили заповітну мрію хлопчиків (фото, відео)
    Поліцейські не могли пройти проігнорувати таке щире прохання дитини
    фото: Національна поліція України

    Поліцейські реалізували прохання восьмирічного хлопця – інвалідний візок для молодшого брата

    За декілька днів до свята до поліції міста Свалява на Закарпатті пройшов восьмирічний хлопчик, який просив працівників поліції допомогти «розшукати Святого Миколая» і передати йому листа. Як повідомляють на сайті Національної поліції лист в хлопчика забрали і пообіцяли, що він знайте свого адресата.

    Відкривши цього листа працівники правоохоронних органів не змогли стримати емоцій – хлопчик просив в Миколая інвалідний візок для свого молодшого брата. Свалявські поліцейські не могли проігнорувати це прохання і заручившись допомогою волонтерів вирішили здійснити мрію малечі. Хоч часу на реалізацію задуму було не так багато, але вдалось влаштували хлопчикам справжнє свято.

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    Поліцейські на Миколая здійснили заповітну мрію хлопчиків (фото, відео)
    Поліцейські на Миколая здійснили заповітну мрію хлопчиків (фото, відео)
    Поліцейські на Миколая здійснили заповітну мрію хлопчиків (фото, відео)
    Поліцейські на Миколая здійснили заповітну мрію хлопчиків (фото, відео)

    У неділю відбулась омріяна зустріч з «Миколаєм», який приніс не тільки необхідний сім'ї інвалідний візок, а й багато різних гостинців, подарунків, теплого одягу. Малеча була в захваті від такої зустрічі, а волонтери і поліцейські «стали свідками та учасниками історії, в якій довіра та віра в дива справдили щиру дитячу мрію».

    Також, в Києві автор скульптур «Малюки-засновники Києва» на Поштовій площі в Києві Володимир Журавель перевдягнув у різдвяні костюми свої скульптури. «Традиційно переодягли малюків до Різдвяних свят. Цього разу в образи царів зі сходу», – написав Журавель.

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    Теги: Національна поліція України історія США діти свята поліція жінка
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    Поліцейські на Миколая здійснили заповітну мрію хлопчиків (фото, відео)