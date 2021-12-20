Поліцейські на Миколая здійснили заповітну мрію хлопчиків (фото, відео)

Поліцейські реалізували прохання восьмирічного хлопця – інвалідний візок для молодшого брата

За декілька днів до свята до поліції міста Свалява на Закарпатті пройшов восьмирічний хлопчик, який просив працівників поліції допомогти «розшукати Святого Миколая» і передати йому листа. Як повідомляють на сайті Національної поліції лист в хлопчика забрали і пообіцяли, що він знайте свого адресата.

Відкривши цього листа працівники правоохоронних органів не змогли стримати емоцій – хлопчик просив в Миколая інвалідний візок для свого молодшого брата. Свалявські поліцейські не могли проігнорувати це прохання і заручившись допомогою волонтерів вирішили здійснити мрію малечі. Хоч часу на реалізацію задуму було не так багато, але вдалось влаштували хлопчикам справжнє свято.

У неділю відбулась омріяна зустріч з «Миколаєм», який приніс не тільки необхідний сім'ї інвалідний візок, а й багато різних гостинців, подарунків, теплого одягу. Малеча була в захваті від такої зустрічі, а волонтери і поліцейські «стали свідками та учасниками історії, в якій довіра та віра в дива справдили щиру дитячу мрію».

Також, в Києві автор скульптур «Малюки-засновники Києва» на Поштовій площі в Києві Володимир Журавель перевдягнув у різдвяні костюми свої скульптури. «Традиційно переодягли малюків до Різдвяних свят. Цього разу в образи царів зі сходу», – написав Журавель.

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