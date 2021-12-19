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    Ляшко одягнув костюм Миколая та розвеселив мережу (фото)

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    Сьогодні доньці Олега Ляшка Владі виповнилося 19 років - Ляшко одягнув костюм Миколая та розвеселив мережу (фото)

    Сьогодні доньці Олега Ляшка Владі виповнилося 19 років

    фото з відкритих джерел

    Олег Ляшко привітав свою доньку з днем народження в образі Миколая

    Очільник Радикальної партії Олег Ляшко нарядився в костюм Миколая, чим розвеселив соцмережу. Відповідне фото політик опублікував на своїй сторінці у Facebook.

    У костюмі Миколая Ляшко привітав з днем народження доньку Владу, якій сьогодні виповнилося 19 років.

    «Нашій доньці Владі – 19 років. Найкращий наш подарунок від Миколая», – написав політик.

    Підписники Ляшка приєдналися до привітань.

    До слова, колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель для новорічних свят обрала плаття чорного кольору.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у відкритті святкового містечка «Миколай приймає друзів», яке цьогоріч знову працюватиме для дорослих і дітей на вулиці Банковій у Києві.

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    Теги: Олег Ляшко ялинка
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    Ляшко одягнув костюм Миколая та розвеселив мережу (фото)