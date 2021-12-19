Ляшко одягнув костюм Миколая та розвеселив мережу (фото)
Сьогодні доньці Олега Ляшка Владі виповнилося 19 років
Олег Ляшко привітав свою доньку з днем народження в образі Миколая
Очільник Радикальної партії Олег Ляшко нарядився в костюм Миколая, чим розвеселив соцмережу. Відповідне фото політик опублікував на своїй сторінці у Facebook.
У костюмі Миколая Ляшко привітав з днем народження доньку Владу, якій сьогодні виповнилося 19 років.
«Нашій доньці Владі – 19 років. Найкращий наш подарунок від Миколая», – написав політик.
Підписники Ляшка приєдналися до привітань.
До слова, колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель для новорічних свят обрала плаття чорного кольору.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у відкритті святкового містечка «Миколай приймає друзів», яке цьогоріч знову працюватиме для дорослих і дітей на вулиці Банковій у Києві.