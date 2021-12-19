Ляшко одягнув костюм Миколая та розвеселив мережу (фото)

Сьогодні доньці Олега Ляшка Владі виповнилося 19 років

Олег Ляшко привітав свою доньку з днем народження в образі Миколая

Очільник Радикальної партії Олег Ляшко нарядився в костюм Миколая, чим розвеселив соцмережу. Відповідне фото політик опублікував на своїй сторінці у Facebook.

У костюмі Миколая Ляшко привітав з днем народження доньку Владу, якій сьогодні виповнилося 19 років.

«Нашій доньці Владі – 19 років. Найкращий наш подарунок від Миколая», – написав політик.

Підписники Ляшка приєдналися до привітань.

До слова, колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель для новорічних свят обрала плаття чорного кольору.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у відкритті святкового містечка «Миколай приймає друзів», яке цьогоріч знову працюватиме для дорослих і дітей на вулиці Банковій у Києві.

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