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    Політики замилували родинними фото у День святого Миколая

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    Галина Янченко та її щасливий родинний ранок 19 грудня - Політики замилували родинними фото у День святого Миколая
    Галина Янченко та її щасливий родинний ранок 19 грудня
    фото: Галина Янченко/Facebook

    Нардепи опублікували знімки зі своїми нащадками біля ялинок

    У День святого Миколая українські політики замилували родинними фото біля ялинки. Так, депутатка від «Слуги народу» Галина Янченко опублікувала знімок зі своїми дітьми і подарунками.

    «Незалежно від віку, завжди залишайте в своєму житті місце для дива. І як вчив нас Святий Миколай, ніколи не втрачайте надію та віру у краще майбутнє. Тепла та любові вашим домівкам. Будьте чемними», – підписала світлину депутатка.

    «Сподіваюся, ви як Матвій та Слава добре себе поводили цього року і теж отримали подарунки від Миколая. Всіх зі святом!», – прокоментував фото синів нардеп від «Слуг» Ігор Василів.

    Поділився у мережі фотографією, як він разом із сім'єю відзначає день Святого Миколая, і мер Львова Андрій Садовий.

    «Мабуть, найціннішим подарунком від Святого Миколая є цей ранок, коли можна сісти з усією сім’єю, довго розглядати усі книжки з іграшками і загубити лік у кількості мандаринок», – написав він у Facebook.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у відкритті святкового містечка «Миколай приймає друзів», яке цьогоріч знову працюватиме для дорослих і дітей на вулиці Банковій у Києві.

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    Теги: Андрій Садовий мер Володимир Зеленський Facebook президент перша леді
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    Політики замилували родинними фото у День святого Миколая