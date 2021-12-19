Політики замилували родинними фото у День святого Миколая

Нардепи опублікували знімки зі своїми нащадками біля ялинок

У День святого Миколая українські політики замилували родинними фото біля ялинки. Так, депутатка від «Слуги народу» Галина Янченко опублікувала знімок зі своїми дітьми і подарунками.

«Незалежно від віку, завжди залишайте в своєму житті місце для дива. І як вчив нас Святий Миколай, ніколи не втрачайте надію та віру у краще майбутнє. Тепла та любові вашим домівкам. Будьте чемними», – підписала світлину депутатка.

«Сподіваюся, ви як Матвій та Слава добре себе поводили цього року і теж отримали подарунки від Миколая. Всіх зі святом!», – прокоментував фото синів нардеп від «Слуг» Ігор Василів.

Поділився у мережі фотографією, як він разом із сім'єю відзначає день Святого Миколая, і мер Львова Андрій Садовий.

«Мабуть, найціннішим подарунком від Святого Миколая є цей ранок, коли можна сісти з усією сім’єю, довго розглядати усі книжки з іграшками і загубити лік у кількості мандаринок», – написав він у Facebook.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у відкритті святкового містечка «Миколай приймає друзів», яке цьогоріч знову працюватиме для дорослих і дітей на вулиці Банковій у Києві.

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