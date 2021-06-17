  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Нафтобаза БРСМ загорілася через змішування бензину – ексспівробітник

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пожежа на нафтобазі БРСМ під Васильковом у 2015 році тривала вісім діб та забрала життя шістьох людей - Нафтобаза БРСМ загорілася через змішування бензину – ексспівробітник
    Пожежа на нафтобазі БРСМ під Васильковом у 2015 році тривала вісім діб та забрала життя шістьох людей

    За словами чоловіка, який сам займався змішуванням бензинів – все це робилось для штучного підвищення октанового числа бензину

    Пожежа на нафтобазі «БРСМ-нафта», яка забрала життя шести людей, сталася під час змішування бензину для штучного підвищення октанового числа. Про це повідомив колишній співробітник нафтобази в сюжеті програми «Гроші» телеканалу «2+2», пише «Фокус».

    «Поставили ємність із бензином 92-м – із 95-м колотили і розірвався шланг по середині ємності. Артур (співробітник бази, – ред) коли побачив що зверху поливає і шланг розірвало, то він побіг вимикати насос. При вимкненні насосу сталося розмикання контакту і загорілося ємність і вся нафтобаза!», – розповідає колишній співробітник нафтобази Андрій.

    За словами чоловіка, який сам займався змішуванням бензинів – все це робилось для штучного підвищення октанового числа бензину.

    «Якщо ви наприклад купили 12 вагонів 92-го і 2 вагони 95-го і підвищили октанове число на 2-3 «удєла» і на заправках він продавався як 95-й . А на кожному літрі заробити по 5-7 гривень, ви самі розумієте обʼєми і доходи…», – каже Андрій.

    Колишній співробітник нафтобази у Василькові не виключає, що до бензину А-92 могли додавати і інші складові. Він також зазначив що з 15 вогнегасників під час пожежі справних було всього три, рів з водою для гасіння пожеж був засипаний наполовину, а електронні прибори на нафтобазі були не призначені для роботи із вогненебезпечними продуктами.

    Нагадаємо, пожежа на нафтобазі БРСМ під Васильковом у 2015 році тривала вісім діб та забрала життя шістьох людей, із них четверо – пожежники, принаймні 18 осіб травмовано. У ДСНС пожежу назвали найскладнішою з 1960-х років. Причиною тяжких наслідків пожежі названо недотримання норм будівництва вибухонебезпечного обʼєкта. Представники мережі БРСМ свою вину у катастрофі заперечують, натомість власник «БРСМ-нафта» Андрій Біба після пожежі втік до Італії.

    Раніше стало відомо, що імпортує мережа «БРСМ» під виглядом розчинників.

    До слова, згідно з інформацією медіагрупи «1+1», власник «БРСМ-нафта» Андрій Біба погрожує ведучому програми «Гроші» на телеканалі «2+2» Олександру Преподобному фізичною розправою після виходу критичного сюжету про нього та його компанію.

    Теги: пожежа Київщина АЗС пальне Андрій Біба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нафтобаза БРСМ загорілася через змішування бензину – ексспівробітник