Нафтобаза БРСМ загорілася через змішування бензину – ексспівробітник

Пожежа на нафтобазі БРСМ під Васильковом у 2015 році тривала вісім діб та забрала життя шістьох людей

За словами чоловіка, який сам займався змішуванням бензинів – все це робилось для штучного підвищення октанового числа бензину

Пожежа на нафтобазі «БРСМ-нафта», яка забрала життя шести людей, сталася під час змішування бензину для штучного підвищення октанового числа. Про це повідомив колишній співробітник нафтобази в сюжеті програми «Гроші» телеканалу «2+2», пише «Фокус».

«Поставили ємність із бензином 92-м – із 95-м колотили і розірвався шланг по середині ємності. Артур (співробітник бази, – ред) коли побачив що зверху поливає і шланг розірвало, то він побіг вимикати насос. При вимкненні насосу сталося розмикання контакту і загорілося ємність і вся нафтобаза!», – розповідає колишній співробітник нафтобази Андрій.

За словами чоловіка, який сам займався змішуванням бензинів – все це робилось для штучного підвищення октанового числа бензину.

«Якщо ви наприклад купили 12 вагонів 92-го і 2 вагони 95-го і підвищили октанове число на 2-3 «удєла» і на заправках він продавався як 95-й . А на кожному літрі заробити по 5-7 гривень, ви самі розумієте обʼєми і доходи…», – каже Андрій.

Колишній співробітник нафтобази у Василькові не виключає, що до бензину А-92 могли додавати і інші складові. Він також зазначив що з 15 вогнегасників під час пожежі справних було всього три, рів з водою для гасіння пожеж був засипаний наполовину, а електронні прибори на нафтобазі були не призначені для роботи із вогненебезпечними продуктами.

Нагадаємо, пожежа на нафтобазі БРСМ під Васильковом у 2015 році тривала вісім діб та забрала життя шістьох людей, із них четверо – пожежники, принаймні 18 осіб травмовано. У ДСНС пожежу назвали найскладнішою з 1960-х років. Причиною тяжких наслідків пожежі названо недотримання норм будівництва вибухонебезпечного обʼєкта. Представники мережі БРСМ свою вину у катастрофі заперечують, натомість власник «БРСМ-нафта» Андрій Біба після пожежі втік до Італії.

Раніше стало відомо, що імпортує мережа «БРСМ» під виглядом розчинників.

До слова, згідно з інформацією медіагрупи «1+1», власник «БРСМ-нафта» Андрій Біба погрожує ведучому програми «Гроші» на телеканалі «2+2» Олександру Преподобному фізичною розправою після виходу критичного сюжету про нього та його компанію.