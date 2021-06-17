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    Чорний дим стовпом. У Києві поліцейські влаштували пожежу під час стрільб (фото, відео)

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    Загорілись деталі конструкції кулеуловлювача - Чорний дим стовпом. У Києві поліцейські влаштували пожежу під час стрільб (фото, відео)

    Загорілись деталі конструкції кулеуловлювача

    Фото: Нацполіція

    Поліцейські вжили заходів для гасіння пожежі та викликали працівників ДСНС

    16 червня на вулиці Бориспільській у Києві на території тренінгового центру поліції Києва під час проведення навчальних стрільб сталась пожежа. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

    Попередньо встановлено, що під час планового проведення навчальних стрільб загорілись деталі конструкції кулеуловлювача.

    Правоохоронці почали гасити пожежу та у подальшому співробітники ДСНС повністю ліквідували загорання.

    Внаслідок інциденту ніхто не постраждав та адмінбудівлі не пошкоджено.

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    Чорний дим стовпом. У Києві поліцейські влаштували пожежу під час стрільб (фото, відео)
    Чорний дим стовпом. У Києві поліцейські влаштували пожежу під час стрільб (фото, відео)

    Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Дарницького управління поліції.

    Теги: Національна поліція України пожежа Київ ДСНС рятувальники
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    Чорний дим стовпом. У Києві поліцейські влаштували пожежу під час стрільб (фото, відео)