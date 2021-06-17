Чорний дим стовпом. У Києві поліцейські влаштували пожежу під час стрільб (фото, відео)

Поліцейські вжили заходів для гасіння пожежі та викликали працівників ДСНС

16 червня на вулиці Бориспільській у Києві на території тренінгового центру поліції Києва під час проведення навчальних стрільб сталась пожежа. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Попередньо встановлено, що під час планового проведення навчальних стрільб загорілись деталі конструкції кулеуловлювача.

Правоохоронці почали гасити пожежу та у подальшому співробітники ДСНС повністю ліквідували загорання.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав та адмінбудівлі не пошкоджено.

Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Дарницького управління поліції.