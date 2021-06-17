Переворот у М'янмі: військові підпалили село

1 лютого у М’янмі стався військовий переворот, там оголосили режим надзвичайного стану на рік

В результаті зіткнень з протестувальниками військові М'янми підпалили село Кін Ма. У пожежі загинули люди. Про це повідомляє Reuters.

Село Кін Ма знаходиться в центрі М'янми і там проживає близько 800 осіб. Підконтрольне військовим державне телебачення MRTV повідомило, що загоряння викликане «терористами» і що ЗМІ, які повідомляли про провину військових, навмисно замишляли їх дискредитацію.

Все, що залишилося від Кін Ма після пожежі, це близько 30 будинків. При цьому близько 200 будинків перетворилися на купи попелу і цегли.

Пожежа була настільки великою, що її зафіксувала супутникова система стеження за загорянням НАСА о 21: 52 (15: 22 за Гринвічем) у вівторок.

Жителі села анонімно повідомили виданню, що сили безпеки підпалили село після зіткнення з протестувальниками. В результаті двоє людей загинули в пожежі.

Про загиблих відомо, що це були жителі села похилого віку, які не змогли покинути свій будинок під час пожежі.

Більшість жителів сховалися в довколишніх лісах від пожежі й досі знаходяться там. Посольство Великої Британії в М'янмі висловило стурбованість з приводу того, що сталося.

«Повідомлення про те, що хунта спалила все село в Магуеї, вбивши літніх жителів, ще раз демонструють, що військові продовжують здійснювати жахливі злочини і не звертають уваги на народ М'янми», - заявив посол Ден Чугг.

Нагадаємо, комендантська година діє по всій країні з 20:00 до 06:00 за місцевим часом. Аеропорт Бамако і сухопутні прикордонні переходи вже закриті.

Такі заходи військовою владою були прийняті у зв'язку з політичною кризою, яка виникла в Малі після арешту тимчасового президента країни Ба Ндао і прем'єр-міністра Моктара Уана. Вони були доставлені на армійську базу біля столиці країни Бамако.

Через добу віцепрезидент Ассімі Гоїта оголосив, що позбавив їх усіх повноважень. Наступного дня один з радників Гоїти заявив, що Ба Ндао і Моктар Уан подали у відставку і покинули свої посади.

На ситуацію в Малі вже відреагували в ООН, Африканському та Європейському Союзі, США, Німеччині та Великій Британії. Військових закликали негайно звільнити політиків, назвавши подію спробою насильницького захоплення влади.

Тимчасовий уряд в Малі було затверджено у вересні 2020 року, після того як військові відсторонили від влади президента Ібрагіма Бубакара Кейти і прем'єр-міністра Бубу Сіссе.

Як відомо, 1 лютого у М’янмі стався військовий переворот, там оголосили режим надзвичайного стану на рік. Військові заявили, що президент країни Він М’їн і держрадниця Аун Сан Су Чжі були затримані у відповідь на «фальсифікацію виборів», які відбулись у листопаді 2020 року.

Переворот викликав численні протести, які подавлялися з допомогою військової сили. 3 березня у М’янмі був «найкривавіший день»: силовики вбили кілька десятків протестувальників.

Також повідомлялося, що відеохостинг YouTube повідомив про видалення декількох каналів, що використовувалися військовими Мʼянми, які прийшли до влади внаслідок військового перевороту.