Найближчі два місяці на фронті будуть найтяжчими: військовий пояснив причину

Росія скористалася моментом і намагається просуватися вперед

Ситуація на фронті змінилася через затримку західної допомоги, росіяни почали наступати на окремих ділянках. Про це ТСН.ua повідомив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

«Пропоную на ситуацію подивитись комплексно. Взагалі, що відбулося? В зв'язку з тим, що Сполучені Штати Америки затримували пакет військової допомоги, противник усвідомив, що ми не можемо його інтенсивно вражати. І відповідно, знищення української державності – це завдання для противника залишається незмінним і основним, розділив на певні етапи. Окупація Донецької і Луганської областей є одною з пріоритетних. Незважаючи на те, що в нас брак боєприпасів, що противник підготував живу силу, накопичив і відремонтував техніку, йому не вдавалося довгий час здобути будь-яких тактичних суттєвих успіхів на полі бою. Певні тактичні успіхи мав, але Часів Яр до 9 травня не взяли. Якщо казати про Покровськ, наступальні дії їхні не завершились так, як противник визначав для себе - з повним виходом до Покровська», – сказав він.

Федоренко також зазначив, доки у нас брак боєприпасів, накопичення відбудеться за два місяці максимально, противник приймає рішення – угрупування підготовлене задіяти на Харківському напрямку.

«Які він завдання вирішує? Завдання перше – він відтягує потужні бригади з донецько-луганського напрямку, розпорошує Сили оборони. Друге – він пробує на міцність, а що ж у нас з укріпрайонами, як взагалі почуває себе Харківська область, і намагається максимально зреалізувати проходження до міста Харкова, пішов у напрямку Стрілече, Глибоке. Також дуже важливо противнику було зайти саме до Вовчанська, оволодіти цим плацдармом для подальшого просування в тил угрупування наших військ. Паралельно тривають активні штурмові дії в напрямку Куп'янська. Це все один глобальний задум. Чи достатньо угрупування противника, 60-70 тисяч живої сили, для того, щоб повною мірою окупувати Харківську область і вийти на адміністративні межі міста Харкова? Ні, цього недостатньо. Чи достатньо це для того, щоб утримувати наші сили, засоби, і спробувати утворити плацдарм для заходу в тил нашим силам? Так, цього може бути достатньо. Тому ведеться системна робота по знищенню противника, і кожен з нас усвідомлює що найближчі два місяці на фронті будуть найтяжчими», – додав він.

Нагадаємо, що, за оцінками аналітиків ISW, передчасний початок російських наступальних операцій підірвав успіх Росії на півночі Харківської області.

Як повідомлялося, російські окупанти відступили з невизначених позицій поблизу Липців на Харківщині. Окупанти продовжували атакувати біля Вовчанська.

До слова, сьогодні президент Володими Зеленський повідомив, що Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону України. Країна-агресорка готує наступ за 90 кілометрів на північний захід від Харкова.