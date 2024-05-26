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Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Наступ РФ на Харківщину. Які результати за 15 днів?

glavcom.ua
«Загроза прориву росіян на усіх напрямках відбита»
фото: ukrinform.com

Дії російських військ станом на 23.00 25 травня 2024 року

Російські війська захопили прикордонну смугу шириною до 70 км та 10 населених пунктів. Усі ці села знаходяться біля кордону, фактично у зоні бойових дій, і там залишилось загалом кілька десятків мешканців.

Глибина просування максимальна на напрямку села Липці – до 9 км в глибину території України.

У місті Вовчанськ просування до 7 км.

На напрямку села Стариця – до 5 км.

На даний момент ворог закріплюється на захопленій території, продовжує атаки, застосовує свіжі резерви, завдає удари по наших тилах та продовжує володіти тактичною ініціиативою.

Російські війська 25 травня проводили атаки на напрямку Липці та Вовчанськ. Усі атаки відбиті.

Наступ РФ на Харківщину. Які результати за 15 днів? фото 1

Дії украінських військ:

  • Загроза прориву росіян на усіх напрямках відбита, на північному фронті Харківщини створено стійкий фронт. Усюди, де росіяни продовжують атаки, ворог несе значні втрати
  • Головнокоманувач ЗСУ Олександр Сирський призначив новим командувачем ОТУ «Харків» свого заступника, колишнього командувача ОСУВ «Одеса» генерала Михайла Драпатого, та швидко перекинув на напрямок кілька боєздатних бригад та батальйонів, причому у першу чергу ттх, які мають у своєму складі значну кількість харків'ян. Війська забезпечуються артилерийськими боєприпасами. Створена взаємодія артилерії та піхоти, ситуаційна обізнаність по всьому передньому краю. 
  • Варто відмітити, що українське командування не застосовує на цьому напрямку бригади окремими вводами та ротами, не розпорошує війська, а нарізає бригадам окремі смуги відповідальності (якби це так діяли на усьому фронті). Як тільки бойові порядки стали більш щильними, просування ворога стало таким саме важким як на Донбасі.
  • Також варто відмітити, що наше командування не кидає війська у швидкі та погано підготовлені атаки, для допопвіді про ніби-то вжиті заходи, а в першу чергу думає про ураження та завдання втрат противнику. Така тактика повністю відповідає обстановці. Так, ми пропустили удар, але не треба поспішати, адже рахунок битви не закритий.

Які подальші плани ворога на даному напрямку?

  1. Захопити гряду панівних висот, які контролюють прикордонну смугу та села Липці-Веселе-Тернова-Стариця.
  2. Захопити місто Вовчанськ та лісові масиви з панівними висотами навколо.
  3. З'єднати два плацдарми від Вовчанську до Липців, взяти під контроль усю прикордонну смугу.
  4. Скувати та виснажити наші війська втратами для зниження боєздатності, не допустити перекидання на Донбас – на Часів Яр, Красногорівку, вугдедарский та покровский напрямки.

Чому російським військам вдалось просунутись?

  1. Вісутність дозволу країн НАТО на застосування високоточного озброєння по території РФ. Це дозволяє ворогу розгортати війська  на території РФ практично без вогневого впливу.
  2. Гостра нестача засобів ППО для знищення бомбардувальників та дронів-розвідників над тиловими районами. Ворог діє у повітрі майже без перешкод.
  3. Перевага у застосуванні високоточній зброї – ворог завдає  удари по будь-яким виявленим позиціям. Наприклад, на одному з напрямків перед атакою штурмової групи противника по одному з спостережних пунктів бригади НГУ «Хартія» було завдано удар одночасно чотирьма корегованими авіабомбами та одним керованим снарядом 152 мм (атака, тим не менше, була відбита, позиція втримана, удари та бій зафіксовані на відео).
  4. Перевага ворога у кількості дронів усіх типів. Дрони проводять активну розвідку наших тилових районів та бойових порядків на глибину до 50 км. Ворог активно застосовує ударні дрони далекої дії типу Ланцет у зв'язці з розвідувальними. Над нашими передовими позиціями на глибину до 4 км застосовується значна кількість дронів-камікадзе та дронів зі скидами.
  5. Проблеми з організацією Повітряними силами сповіщення про передачуї ворожими дронами відеосигналу над конкретними точками, для корегування ударів. Через відсутність сповіщення наші наземні сили не встигають зреагувати та ворогу вдається уразити наші підрозділи під час переміщення.
  6. Ворог змінив тактику дій наземних сил. Росіяни мають перевагу у чисельності піхоти на напрямку. Ворог намагається діяти максимально приховано, атакувати групами до взводу, шукати порожнини у наших бойових порядках. Бронетехніка застосовується епізодично, для підтримки дій піхоти. Атаки піхоти координуються з повітряною розвідкою та супроводжуються ударами авіації, артилерії та дронів. Тобто намагаються віддзеркалити тактику кращої у світі української  піхоти зразку 2022-го. Ворог вивчає досвід війни та покращує управління, планування, підготовку, злагодженість та взамодію під час штурмових дій.
  7. Недоліки з підготовкою, плануванням та організацією оборони до російського наступу. ДБР порушило справу щодо екс-командувача ОТУ «Харків» генерала Галушкіна, командування 125-ї бригади ТРО, 415-го стрілецького батальйону 23-ї бригади, 172-го батальону 120-ї бригади ТРО за залишення позицій.  Але на мою думку, відповідати має набагато більш широке коло більш високих керівників. Що  сталось та хто має відповідати буду писати окремо 26 травня, і найближчі дні проведемо After action review по російському наступу, щоб навчатись на цих уроках., І давати оцінку  фактам перед тим як висувати звинувачення.
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Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна окупанти Харківщина ЗСУ

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