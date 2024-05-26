Наступ РФ на Харківщину. Які результати за 15 днів?

Дії російських військ станом на 23.00 25 травня 2024 року

Російські війська захопили прикордонну смугу шириною до 70 км та 10 населених пунктів. Усі ці села знаходяться біля кордону, фактично у зоні бойових дій, і там залишилось загалом кілька десятків мешканців.

Глибина просування максимальна на напрямку села Липці – до 9 км в глибину території України.

У місті Вовчанськ просування до 7 км.

На напрямку села Стариця – до 5 км.

На даний момент ворог закріплюється на захопленій території, продовжує атаки, застосовує свіжі резерви, завдає удари по наших тилах та продовжує володіти тактичною ініціиативою.

Російські війська 25 травня проводили атаки на напрямку Липці та Вовчанськ. Усі атаки відбиті.

Дії украінських військ:

Загроза прориву росіян на усіх напрямках відбита, на північному фронті Харківщини створено стійкий фронт. Усюди, де росіяни продовжують атаки, ворог несе значні втрати

Головнокоманувач ЗСУ Олександр Сирський призначив новим командувачем ОТУ «Харків» свого заступника, колишнього командувача ОСУВ «Одеса» генерала Михайла Драпатого, та швидко перекинув на напрямок кілька боєздатних бригад та батальйонів, причому у першу чергу ттх, які мають у своєму складі значну кількість харків'ян. Війська забезпечуються артилерийськими боєприпасами. Створена взаємодія артилерії та піхоти, ситуаційна обізнаність по всьому передньому краю.

Варто відмітити, що українське командування не застосовує на цьому напрямку бригади окремими вводами та ротами, не розпорошує війська, а нарізає бригадам окремі смуги відповідальності (якби це так діяли на усьому фронті). Як тільки бойові порядки стали більш щильними, просування ворога стало таким саме важким як на Донбасі.

Також варто відмітити, що наше командування не кидає війська у швидкі та погано підготовлені атаки, для допопвіді про ніби-то вжиті заходи, а в першу чергу думає про ураження та завдання втрат противнику. Така тактика повністю відповідає обстановці. Так, ми пропустили удар, але не треба поспішати, адже рахунок битви не закритий.

Які подальші плани ворога на даному напрямку?

Захопити гряду панівних висот, які контролюють прикордонну смугу та села Липці-Веселе-Тернова-Стариця. Захопити місто Вовчанськ та лісові масиви з панівними висотами навколо. З'єднати два плацдарми від Вовчанську до Липців, взяти під контроль усю прикордонну смугу. Скувати та виснажити наші війська втратами для зниження боєздатності, не допустити перекидання на Донбас – на Часів Яр, Красногорівку, вугдедарский та покровский напрямки.

Чому російським військам вдалось просунутись?