Окупанти на Харківщині провалили завдання Путіна – британська розвідка

Російські війська намагаються встановити фізичний контроль над переправою через річку Сіверський Донець

Північний харківський фронт, імовірно, стабілізувався, а російський територіальний контроль є фрагментованим і необ'єднаним

Збройнім силам вдалося стабілізувати ситуацію у Харківській області, тому окупанти не змогли створити «буферну зону» на півночі регіону. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії із посиланням на розвідку. За їхніми даними, успіх російських окупантів є «фрагментованим і необ'єднаним».

«Від 17 травня 2024 року президент Путін заявив, що російські війська створюють «буферну зону безпеки» в Харкові. Наразі це не вдалося зробити. Північний харківський фронт, імовірно, стабілізувався, а російський територіальний контроль є фрагментованим і необ'єднаним. Успіхи Росії на цьому напрямку будуть обмежені наступного тижня, оскільки початковий імпульс РФ був стриманий українським опором», – ідеться у звіті.

Британські розвідники зазначають, що російські війська продовжують атакувати Вовчанськ під час наступу, який розпочався 10 травня 2024 року. За місто триває боротьба.

«Українські сили, що його захищають, відбивають більшість російських атак. Село Бугруватка, ймовірно, перебуває під їхнім контролем. Російські війська намагаються встановити фізичний контроль над переправою через річку Сіверський Донець», – сказано у повідомленні.

Розвідка наголошує, що Сіверський Донець є тилом для українських військових сил, які обороняються в самому Вовчанську.

Нагадаємо, що, за оцінками аналітиків ISW, передчасний початок російських наступальних операцій підірвав успіх Росії на півночі Харківської області.

Як повідомлялося, російські окупанти відступили з невизначених позицій поблизу Липців на Харківщині. Окупанти продовжували атакувати біля Вовчанська.

До слова, сьогодні президент Володими Зеленський повідомив, що Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону України. Країна-агресорка готує наступ за 90 кілометрів на північний захід від Харкова.