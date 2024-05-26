Оборона Харківщини. Командир 92-ї бригади заявив про успішні контрнаступальні дії

«Є вже у нас полонені російської армії»

Збройним силам України вдалося зупинити поступ ворожих військ на Харківщині та навіть провести подекуди успішні контрнаступальні дії. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів комбриг 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового отамана Івана Сірка, Герой України, полковник Павло Федосенко.

«У зоні відповідальності 92-ї бригади нам вдалося зупинити поступ ворожих військ, але вони все одно шукають слабкі місця в нашій обороні і намагаються зафіксуватися та розширитися. Помітно, що своїх людей вони не жаліють. Подекуди нам вдаються успішні контрнаступальні дії. Є вже у нас полонені російської армії. Але загалом ми проводимо маневрену оборону», – пояснив полковник.

Щодо загальної ситуації, то головнокомандувач Збройних сил України ухвалив необхідні рішення для посилення стійкості оборони, щоб не допустити подальшого просування ворожих військ, додав Федосенко.

«Зокрема, спрямовано резерви на найбільш важливі ділянки фронту, організовано взаємодію з новими частинами і підрозділами, що прибули на посилення», – сказав комбриг.

Нагадаємо, що, за оцінками аналітиків ISW, передчасний початок російських наступальних операцій підірвав успіх Росії на півночі Харківської області.

Як повідомлялося, російські окупанти відступили з невизначених позицій поблизу Липців на Харківщині. Окупанти продовжували атакувати біля Вовчанська.

До слова, сьогодні президент Володими Зеленський повідомив, що Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону України. Країна-агресорка готує наступ за 90 кілометрів на північний захід від Харкова.