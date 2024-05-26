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Сили оборони запобігли прориву окупантів: ситуація на Харківському напрямку

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Сили оборони запобігли прориву окупантів: ситуація на Харківському напрямку
На Харківщині Сили оборони зупинили ворога на напрямку Стрілеча – Глибоке
фото: Генштаб ЗСУ

Загарбники намагаються штурмувати Вовчанськ піхотними підрозділами

У неділю 26 травня українські військові відбили спробу прориву росіян на Харківському напрямку. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин в етері телемарафону.

«На Харківщині Сили оборони зупинили ворога на напрямку Стрілеча – Глибоке, успішно вибивають його з тих позицій, на напрямку наступ був зупинений. Нині ведеться системна робота, щоб вибити противника з зайнятих позицій. Сили оборони вчасно зайшли по більшій частині на оборонні рубежі», – розповів спікер.

За його словами, противник мав певний успіх на Вовчанському напрямку та в напрямку Стрілеча – Глибоке.

«Окупанти намагаються насичувати ці напрямки технікою, живою силою, щоб не дати Силам оборони перехопити тактичну ініціативу на полі бою. Звісно, ворог не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ біля Липців, Вовчанська, Тихого та Стариці», – зазначив Волошин.

Речник додав, що противник не полишає спроб тиснути на Вовчанськ і Липці.

«Але завдяки діям ЗСУ, ворожі війська застрягли на дорозі в Липцях, пов’язли повністю у Вовчанську, ЗСУ їх звідти витісняють», – підкреслив він.

За його даними, окупанти намагаються штурмувати Вовчанськ піхотними підрозділами.

Нагадаємо, що, за оцінками аналітиків ISW, передчасний початок російських наступальних операцій підірвав успіх Росії на півночі Харківської області.

Як повідомлялося, російські окупанти відступили з невизначених позицій поблизу Липців на Харківщині. Окупанти продовжували атакувати біля Вовчанська.

До слова, сьогодні президент Володими Зеленський повідомив, що Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону України. Країна-агресорка готує наступ за 90 кілометрів на північний захід від Харкова.

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Теги: Харківщина Харків фронт ЗСУ окупанти

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