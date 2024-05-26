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ISW: успіх РФ на Харківщині зірвався

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ISW: успіх РФ на Харківщині зірвався
Передчасний початок наступу підірвав успіх Росії
фото з відкритих джерел

Окупанти розпочали свою наступальну операцію на півночі Харківської області з обмеженими силами

Передчасний початок російських наступальних операцій підірвав успіх Росії на півночі Харківської області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 10 травня російським військам вдалося застати Сили оборони зненацька і досягти тактично значних успіхів у менш захищених районах Харківської області. 

Водночас аналітики додають, що російські війська розпочали свою наступальну операцію на півночі Харківської області з обмеженими силами і ще не перекинули туди значні резерви, що призвело до зниження темпів російського просування і наступальних операцій.

«Таке зниження темпів, ймовірно, надає українським військам тактичні можливості для контратак, хоча українські війська ще не проводять обмежену контрнаступальну операцію», – йдеться у звіті.

ISW припускає, що російські війська розпочали наступальну операцію на півночі Харківської області раніше запланованого терміну, використовуючи недостатню кількість особового складу, сподіваючись закріпитися до того, як прибуття на фронт військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки зробить це завдання ще більш важким.

Ймовірно, передчасний початок російських наступальних операцій підірвав успіх Росії на півночі Харківської області.

Нагадаємо, російські сили відступили з невизначених позицій поблизу Липців на Харківщині. Окупанти продовжували атакувати біля Вовчанська. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Теги: окупанти Харківщина фронт

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