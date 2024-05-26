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Росіяни відступили з позицій поблизу Липців на Харківщині: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни відступили з позицій поблизу Липців на Харківщині: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Окупанти досягли часткового успіху поблизу Петропавлівки та Іванівки

Російські сили відступили з невизначених позицій поблизу Липців на Харківщині. Окупанти продовжували атакувати біля Вовчанська. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

25 травня біля Липців тривали бої, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Російські блогери стверджували, що російські сили відступили з невизначених позицій поблизу Липців і що є повідомлення, що українські сили в цьому районі відкинули російські сили назад до Лук'янців (на північний схід від Липців). Офіцер української розвідки, який діє в Харківській області, заявив, що російські війська ведуть штурм у напрямку Липців великою кількістю піхоти та за підтримки широких плануючих бомбових ударів.

25 травня біля Вовчанська та в його межах тривали бої, однак підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські війська продовжували штурми біля Стариці, Вовчанська та Тихого. У Міноборони Росії заявили, що російські війська відбили українські контратаки під Вовчанськом. 

Повідомляється, що 25 травня російські війська просунулися на південний схід від Куп’янська під час продовження наступу вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. 24 травня український Генштаб визнав, що російські війська досягли невизначеного часткового успіху поблизу Петропавлівки (на схід від Куп’янська) та Іванівки (на південний схід від Куп’янська).

Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські війська вели наступальні дії на Сіверському напрямку в районі Виїмки (на південь від Сіверська), а також поблизу Верхньокам’янського та Спірного (обидва на південний схід від Сіверська).

25 травня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, проте підтверджених змін лінії фронту не було. Російські блогери стверджували, що російські війська досягли невідомого успіху під Кліщіївкою і намагаються увійти в мікрорайон Каналу з півдня.

Російські війська продовжували наступальні дії на захід від Авдіївки, але підтверджених наступів росіян у цьому районі не було. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські сили досягли невідомого успіху на схід від Євгенівки. Російські джерела стверджували, що російські сили очищають Нетайлове та Уманське.

Окупанти нещодавно просунулися на захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 травня, показують, що російські сили просунулися в межах Красногорівки. Російські блогери стверджували, що російські війська також просунулися в районі Парасковіївки, поблизу центральної лікарні в східній Красногорівці та на 1,5 кілометра на південь від Костянтинівки. Однак ISW не знайшло підтвердження цих російських заяв.

Позиційні бойові дії тривали на ділянці кордону Донецько-Запорізької області поблизу Старомайорського. 25 травня російські війська продовжували наступ на захід Запорізької області поблизу Роботиного, Новоандріївки та на північний захід від Вербового.

Генштаб повідомив, що російські війська провели кілька невдалих штурмів на східному (лівому) березі Херсонської області, в тому числі поблизу Кринок. Українське джерело спростувало нещодавні заяви про те, що українські сили відступили з Кринок.

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Теги: наступ штурм війна фронт

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