Карта бойових дій в Україні станом на 26 травня 2024 року

Укаїнські воїни забезпечили стійку оборону на Харківському напрямку

Із початку поточної доби на фронті російсько-української війни відбулося 35 бойових зіткнень (станом на 10:00 26 травня). Загарбники здійснили 529 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Ворог завдав три авіаудари із застосуванням трьох керованих авіабомб.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

У ніч на 26 травня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БпЛА. У результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 31 ударний БпЛА Shahed. Повітряні цілі знищувались у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту за сьогодні

Протягом минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 10 ракетних ударів 13-ма ракетами, 40 авіаударів (зокрема, із застосуванням 56 КАБів), 1001 удар дронами-камікадзе (з яких fpv – 994). Також окупанти здійснили 3604 обстріли з різних видів озброєння, 96 з них - із РСЗВ. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу та станцію РЕБ противника.

На Харківському напрямку

Загроза прориву окупантів відбита, забезпечено стійку оборону. Скрізь, де загарбники продовжують атаки, вони зазнають значних втрат. Зокрема, ефективно взаємодіють українська артилерія та піхотні підрозділи. Російський агресор тричі намагався штурмувати позиції наших військ. Сили оборони відбили дві атаки в напрямку сіл Липці та Тернова. Разом з тим, ворог продовжує спроби просунутись вперед з району села Лук’янці – триває бій. Водночас, наші підрозділи продовжують заходи з посилення стійкості оборони.

За уточненою інформацією, вчора ворог втратив на Харківському напрямку 179 осіб живої сили. Крім того, наші воїни знищили танк, бойову бронемашину, три артсистеми і шість автомобілів та спецтехніки.

мапа: DeepState

На Куп’янському напрямку

Від початку доби відбувалися шість бойових зіткнень. Одну атаку відбито. У районах Синьківки, Новоєгорівки, Греківки, Невського та Дружелюбівки бої продовжуються. Ситуація контрольована.

мапа: DeepState

На Лиманському напрямку

Наші воїни дали жорстку відсіч спробі російських загарбників просунутися у бік Невського. Втрати ворога уточнюються.

мапа: DeepState

На Краматорському напрямку

Противник активних дій не проводив.

мапа: DeepState

На Покровському напрямку

Інтенсивність бойових дій досить висока – противник уже 14 разів атакував позиції наших військ. Шість атак відбито, а вісім боєзіткнень, в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Невельського, тривають. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування противника.

мапа: DeepState

На Курахівському напрямку

Українські воїни вже відбили атаку окупантів районі Костянтинівки. Ворог продовжує наступальні дії в районі Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони.

мапа: DeepState

На Времівському напрямку

Неподалік Роздільного та Старомайорського зафіксовано дві спроби окупантів покращити тактичне положення. Ворог зазнав невдачі.

мапа: DeepState

На Оріхівському напрямку

Триває бій у районі Малої Токмачки.

мапа: DeepState

На Придніпровському напрямку

На плацдармах на лівому березі річки Дніпро відбито дві атаки ворога в районі села Кринки. Втрат позицій не допущено.

мапа: DeepState

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Втрати Росії у війні на 26 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 26 травня втратила:

особового складу ‒ близько 501190 (+1110) осіб;

танків ‒ 7662 (+12) од.;

бойових броньованих машин ‒ 14803 (+17) од.;

артилерійських систем – 12953 (+24) од.;

РСЗВ – 1083 (+1) од.;

засоби ППО ‒ 814 (+0) од,

літаків – 357 (+1) од.;

гелікоптерів – 326 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10425 (+11);

крилаті ракети ‒ 2209 (+0),

кораблі/катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17639 (+31) од.;

спеціальна техніка ‒ 2111 (+7).

Втрати ворога станом на 26 травня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 26 травня:

У Чорному морі один ворожий корабель.

В Азовському та Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – шість суден, з них два рухалися з протоки Босфор;

до Чорного моря – 0 суден, з них 0 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 26 травня 2024 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 26 травня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БпЛА, зокрема:

дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Тамбовської області (РФ);

12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область (РФ);

31 ударний БпЛА Shahed-131/136 (пуски – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ (РФ), мис Чауда (Крим).

У результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито:

12 крилатих ракет Х-101/Х-555;

31 ударний БпЛА Shahed-131/136.

Повітряні цілі знищувались у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.

Втрати авіаційних систем ворога 26 травня 2024 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, триває 823-й день повномасштабної війни в Україні.