Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 26 травня 2024 року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Карта бойових дій в Україні станом на 26 травня 2024 року
Протягом минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення
фото: Генштаб ЗСУ

Укаїнські воїни забезпечили стійку оборону на Харківському напрямку

Із початку поточної доби на фронті російсько-української війни відбулося 35 бойових зіткнень (станом на 10:00 26 травня). Загарбники здійснили 529 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Ворог завдав три авіаудари із застосуванням трьох керованих авіабомб.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 травня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

У ніч на 26 травня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БпЛА. У результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 31 ударний БпЛА Shahed. Повітряні цілі знищувались у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту за сьогодні

Протягом минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 10 ракетних ударів 13-ма ракетами, 40 авіаударів (зокрема, із застосуванням 56 КАБів), 1001 удар дронами-камікадзе (з яких fpv – 994). Також окупанти здійснили 3604 обстріли з різних видів озброєння, 96 з них - із РСЗВ. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу та станцію РЕБ противника.

На Харківському напрямку

Загроза прориву окупантів відбита, забезпечено стійку оборону. Скрізь, де загарбники продовжують атаки, вони зазнають значних втрат. Зокрема, ефективно взаємодіють українська артилерія та піхотні підрозділи. Російський агресор тричі намагався штурмувати позиції наших військ. Сили оборони відбили дві атаки в напрямку сіл Липці та Тернова. Разом з тим, ворог продовжує спроби просунутись вперед з району села Лук’янці – триває бій. Водночас, наші підрозділи продовжують заходи з посилення стійкості оборони.

За уточненою інформацією, вчора ворог втратив на Харківському напрямку 179 осіб живої сили. Крім того, наші воїни знищили танк, бойову бронемашину, три артсистеми і шість автомобілів та спецтехніки.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 травня 2024 року фото 2
мапа: DeepState

На Куп’янському напрямку

Від початку доби відбувалися шість бойових зіткнень. Одну атаку відбито. У районах Синьківки, Новоєгорівки, Греківки, Невського та Дружелюбівки бої продовжуються. Ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 травня 2024 року фото 3
мапа: DeepState

На Лиманському напрямку

Наші воїни дали жорстку відсіч спробі російських загарбників просунутися у бік Невського. Втрати ворога уточнюються.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 травня 2024 року фото 4
мапа: DeepState

На Краматорському напрямку

Противник активних дій не проводив.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 травня 2024 року фото 5
мапа: DeepState

На Покровському напрямку

Інтенсивність бойових дій досить висока – противник уже 14 разів атакував позиції наших військ. Шість атак відбито, а вісім боєзіткнень, в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Невельського, тривають. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 травня 2024 року фото 6
мапа: DeepState

На Курахівському напрямку

Українські воїни вже відбили атаку окупантів районі Костянтинівки. Ворог продовжує наступальні дії в районі Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 травня 2024 року фото 7
мапа: DeepState

На Времівському напрямку

Неподалік Роздільного та Старомайорського зафіксовано дві спроби окупантів покращити тактичне положення. Ворог зазнав невдачі.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 травня 2024 року фото 8
мапа: DeepState

На Оріхівському напрямку

Триває бій у районі Малої Токмачки.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 травня 2024 року фото 9
мапа: DeepState

На Придніпровському напрямку

На плацдармах на лівому березі річки Дніпро відбито дві атаки ворога в районі села Кринки. Втрат позицій не допущено.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 травня 2024 року фото 10
мапа: DeepState

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Втрати Росії у війні на 26 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 26 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 501190 (+1110) осіб;
  • танків ‒ 7662 (+12) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 14803 (+17) од.;
  • артилерійських систем – 12953 (+24) од.;
  • РСЗВ – 1083 (+1) од.;
  • засоби ППО ‒ 814 (+0) од,
  • літаків – 357 (+1) од.;
  • гелікоптерів – 326 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10425 (+11);
  • крилаті ракети ‒ 2209 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17639 (+31) од.;
  • спеціальна техніка ‒ 2111 (+7).
Втрати ворога станом на 26 травня 2024 року
Втрати ворога станом на 26 травня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 26 травня: 

  • У Чорному морі один ворожий корабель.
  • В Азовському та Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – шість суден, з них два рухалися з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 0 суден, з них 0 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 26 травня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 26 травня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 26 травня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БпЛА, зокрема:

  • дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Тамбовської області (РФ);
  • 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область (РФ);
  • 31 ударний БпЛА Shahed-131/136 (пуски – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ (РФ), мис Чауда (Крим).

У результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито:

  • 12 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 31 ударний БпЛА Shahed-131/136.

Повітряні цілі знищувались у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.

Втрати авіаційних систем ворога 26 травня 2024 року
Втрати авіаційних систем ворога 26 травня 2024 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, триває 823-й день повномасштабної війни в Україні. 

Теги: фронт Генштаб війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Жмеринці внаслідок падіння уламків дрона пошкоджені три чотириповерхові житлові будинки
Атака на Вінниччину: рятувальники показали фото і відео наслідків
Сьогодні, 07:53
У суді Олександр Косторний повністю заперечував свою провину
Удар по Яворівському полігону. Корегувальник сів до в’язниці на 15 років
23 травня, 17:50
Війна не заважає окремим політикам займатися партійним будівництвом
Перші вибори після війни. Хто з політиків готується? Партійне будівництво
23 травня, 10:45
Нардепка Олександра Устінова: Бити американською зброєю по цілях у РФ? Конгресмени вже за. Слово – за адміністрацією Байдена
Олександра Устінова: Аби Харків не став Маріуполем, США мусять дозволити бити їхньою зброєю по Росії інтерв’ю
22 травня, 08:00
Знищений російський морський тральщик «Ковровець»
Сили оборони знищили російський морський тральщик «Ковровець»
19 травня, 11:26
Міністр запевняє, в уряді не було жодного конкретного обговорення можливості відправки естонських військових в Україну
Естонія обговорює відправку військ в Україну? Міністр оборони відреагував
14 травня, 18:01
США продовжуватимуть підтримувати Україну у військовому плані
США незабаром оголосять поставки нового озброєння Україні
9 травня, 21:54
Мінімальний щомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовців становить 20,1 тис. грн
Міноборони назвало розмір зарплат військових та винагород за знищену техніку окупантів
30 квiтня, 18:21
Тищенко зробив фото з генеральним секретарем НАТО
Нардеп Тищенко показав фото з генсеком НАТО у незвичній футболці
29 квiтня, 17:04

Події в Україні

Окупанти на Харківщині провалили завдання Путіна – британська розвідка
Окупанти на Харківщині провалили завдання Путіна – британська розвідка
Чому Росія використовує на фронті найманців із Африки: військовий назвав причини
Чому Росія використовує на фронті найманців із Африки: військовий назвав причини
Сили оборони запобігли прориву окупантів: ситуація на Харківському напрямку
Сили оборони запобігли прориву окупантів: ситуація на Харківському напрямку
Карта бойових дій в Україні станом на 26 травня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 26 травня 2024 року
Захисники показали відео збиття ворожого винищувача Су-25 на Донеччині
Захисники показали відео збиття ворожого винищувача Су-25 на Донеччині
Обстріл «Епіцентру» в Харкові: з’явилося відео зсередини гімермаркету в момент удару
Обстріл «Епіцентру» в Харкові: з’явилося відео зсередини гімермаркету в момент удару

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Битва за Харківщину. Командир легендарної 92-ї окремої штурмової бригади – про поточну ситуацію
14K
ЗСУ знищили пів мільйона окупантів, мережа відреагувала
13K
Чому Кримський міст досі не знищено: військовий експерт назвав причину
9317
Американські конгресмени закликали МОК і ФБР розслідувати справу китайських плавців
8515
Росіяни влучили в житловий будинок на Вінниччині (оновлено)
7565
Масштабна пожежа на Київщині: влада попередила жителів столиці про небезпеку

Новини

Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
Вчора, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
Вчора, 14:44
Удар по Харкову, Генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні бити по РФ: головне за ніч
Вчора, 06:56
Продукти дла армії: ЗМІ порахували економію, яку отримала держава завдяки відкритим тендерам на Prozorro
24 травня, 21:32
Тариф на електрику в Україні занижений удвічі – ICC Ukraine
24 травня, 13:02

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua