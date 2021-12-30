Напад на генконсульство Росії у Львові: Данілов розповів нові подробиці

Поліція затримала чоловіка, який кинув коктейль Молотова в паркан Генконсульства РФ у Львові

Правоохоронці затримали чоловіка, який минулого тижня кинув пляшку з так званим коктейлем Молотова в огорожу Генерального консульства Росії у Львові. Про це на брифінгу за результатами засідання Ради нацбезпеки і оборони повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Данілов розповів, що підозрюваний – з окупованих територій, він не має стосунку до якихось громадських рухів.

«У Львові відбулася певна подія, коли суміш кидали в бік установи, яка має відношення до РФ. Наші всі служби дуже швидко відпрацювали це питання. Людина, яка це робила, не має стосунку до жодного руху, це людина з окупованих територій, безпосередньо – з міста Горлівки. Він затриманий, з ним відпрацьовують. Такі речі періодично трапляються, але МВС, СБУ, контррозвідка ці питання відпрацьовують», – сказав Данілов.

При цьому секретар РНБО додав, що чоловік керувався особистими мотивами. Він підкреслив, що всі силові служби України відпрацьовують запобігання дестабілізації ситуації в Україні.

У Національній поліції «Українській правді» повідомили, що ймовірного зловмисника затримали поліцейські Львівщини в результаті оперативно-розшукових заходів. Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне. Такою була відповідь кремлівського очільника на запитання журналіста Sky News щодо гарантії ненападу на Україну. Керівник країни-агресорки почав свою відповідь з того, що звинуватив Захід та НАТО в агресивних діях та намірах щодо РФ.

Крім того Путін «назвав винного» в окупації Криму.

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