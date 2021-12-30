РНБО запровадила санкції через будівництво Кримського мосту

Кабмін підготовив пакет санкцій відносно 24 юридичних та шести фізичних осіб, причетних до будівництва Керченського моста

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до Ради національної безпеки і оборони (РНБО) санкції за будівництво Кримського мосту, зокрема, проти компаній, які брали участь у його зведенні. Про це сьогодні на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Денис Шмигаль вніс пропозицію щодо введення санкції та інших заходів щодо тих людей, які на території окупованого Криму здійснюють, на наш погляд, неправомірні вчинки проти судочинства і наших співгромадян у Криму, а також іноземців і компаній, зокрема тих, хто брав участь у будівництві Керченського мосту», – заявив Данілов.

Таким чином, санкції запроваджено щодо шести фізичних осіб та 24 юридичних осіб, які причетні до незаконного спорудження і експлуатації залізничної частини транспортного переходу через Керченську протоку, організації пасажирського залізничного сполучення тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь з територією Російської Федерації та нанесення шкоди національній культурній спадщини на території м. Севастополь.

До санкційного списку внесено також 18 фізичних осіб, які причетні до винесення неправосудних судових рішень про відчуження майна Кримської єпархії Православної церкви України на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь.

Санкції застосовано і до 52 фізичних осіб, які, обіймаючи керівні посади в структурі окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь, завдають істотної шкоди національним інтересам і безпеці Українського народу.

У вересні повідомлялося, що уряд готує санкції проти Росії через будівництво Керченського моста.

Зазначалося, що Кабмін направив РНБО пакет санкцій відносно 24 юридичних та шести фізичних осіб, причетних до будівництва Керченського моста, його експлуатації, а також перепланування паркових територій і об'єктів культурної спадщини в Севастополі.

«Ми докладатимемо необхідних зусиль, щоб всі причетні до скоєння злочинів на території українського Криму понесли відповідальність за свої дії. З цією метою ми розвиватимемо більш тісну співпрацю з міжнародними партнерами. Закликаємо представників російської окупаційної влади і їхніх пособників задуматися про невідворотність покарання», – зазначив заступник міністра з питань реінтеграції Ігор Яременко.

Санкції передбачають блокування активів на території країни, заборону на в'їзд в Україну й участь у приватизації та оренди держмайна. Обмеження вводяться на п’ять років.

Як повідомлялося, серед питань, запланованих до розгляду Радою національної безпеки та оборони сьогодні, – стан Збройних сил України, ситуація з коронавірусом, енергетика та реалізація президентської програми «Зелена країна».

Спочатку засідання РНБО скликали на 29 грудня, але за день до проведення його перенесли на 30 грудня. Як пояснили в апараті РНБО, перенести засідання вирішили через розширення порядку денного.

Зазначимо, попереднє засідання РНБО відбулося на початку листопада і стосувалося переважно ситуації з мігрантами на польсько-білоруському кордоні.